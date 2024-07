X.com/guardiacivil/ Arrestatiebeelden van de Guardia Civil

NOS Nieuws • vandaag, 23:00 Groep in Barcelona ontmanteld die onderdelen voor drones Hezbollah leverde

De politie in Barcelona heeft een groep ontmanteld die van plan was om 1000 kamikazedrones te maken en deze te verkopen aan de door Iran gesteunde terroristische groepering Hezbollah.

Bij invallen in Barcelona en Badalona, ten noorden van de stad, zijn drie mensen gearresteerd. In Duitsland werd een vierde verdachte aangehouden. De Guardia Civil, die details over het complot naar buiten heeft gebracht, zegt dat een van de belangrijkste toeleveringsketens van Hezbollah in Europa is ontmanteld.

Op beelden van de door de Guardia Civil gefilmde invallen is te zien hoe gewapende agenten flats binnenvielen, mensen oppakten en dozen met documenten en vermeende drone-onderdelen in beslag namen:

De politie begon de operatie na informatie over de aankoop van grote hoeveelheden materiaal dat wordt gebruikt bij de productie van dit soort drones en van verdachte deals tussen Libanese burgers. De bende zou onderdelen hebben gekocht van bedrijven in Spanje en elders en was zich aan het voorbereiden om de eindproducten naar Libanon te sturen, waar de sjiitische groep is gevestigd.

Op bevel van het Hooggerechtshof in Madrid is een van de verdachten in hechtenis genomen, twee zijn op borgtocht vrijgelaten. De verdachten, die niet bij naam worden genoemd, zijn nog niet van strafbare feiten beschuldigd.

Tientallen benzinemotoren

De in Duitsland gearresteerde verdachte is een Libanese man en vermoedelijk Hezbollah-lid. Aanklagers zeiden dat hij zich in 2016 bij de terreurgroep had aangesloten, het jaar waarin hij naar verluidt in Duitsland onderdelen begon aan te schaffen voor de assemblage van militaire drones die tegen Israël zouden worden gebruikt. Maandag werd hij gearresteerd. Hij zit in hechtenis in de noordelijke stad Salzgitter.

De bende zou tientallen benzinemotoren, meer dan 200 elektromotoren en ruim 12 ton aan andere materialen hebben gekocht, die essentieel zijn voor het bouwen van de romp, vleugels en bewegende delen van dergelijke drones.