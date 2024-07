Toezichthouder gaat onderzoek doen naar winstmodel van warmteleveranciers

Maximumtarieven

Op basis van de gasprijs van 1 januari in het komende jaar stelt de ACM jaarlijks een maximumtarief vast voor leveranciers. Dit is wettelijk vastgesteld, zodat het warmtenet betaalbaar blijft ten opzichte van huishoudens met gas.

Onenigheid

Eerder dit jaar werd bekend dat het niet goed gaat met de aansluiting van huizen en gebouwen op warmtenetten. Het vorige kabinet had onenigheid met de warmtebedrijven over wie er straks de baas over is.