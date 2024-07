Omroep Zeeland Schepen onderweg op de Westerschelde

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 08:23 Inspectie in Zeeland lijkt vat te krijgen op Russische schaduwvloot

Met strenge controles lijken de autoriteiten vat te krijgen op schepen die bij Borssele in Zeeland olie tanken en de brandstof daarna via een omweg afleveren in Rusland.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zegt dat er inmiddels twee schepen zijn tegengehouden die op de Westerschelde wilden tanken. Bovendien hebben de controles een afschrikwekkende werking, laat de ILT bij Omroep Zeeland weten. De Inspectie hoopt dat de schepen Zeeland nu links laten liggen.

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van NRC dat er een Russische schaduwvloot bestaat. Het gaat om schepen die in het bezit zijn van Rusland, maar onder een andere vlag varen om internationale sancties te omzeilen. Ze vervoeren ruwe Russische olie naar landen als Turkije en India, waar geen sancties op Russische olie gelden. Ankerplaats Everingen op de Westerschelde bij Borssele zou een populair tankstation zijn, ook al omdat de olie daar goedkoop is.

1600 schepen

NRC-journalist Karlijn Kuijpers schat dat de schaduwvloot bestaat uit zo'n 1600 schepen. "Dat is een tiende van alle olieschepen die wereldwijd rondvaren", zei ze. Kuijpers kwam een aantal van de schepen op het spoor omdat ze op sanctielijsten in het buitenland staan.

Naar aanleiding van het onderzoek besloten de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) strenger te gaan controleren. Voordat een schip nu toestemming krijgt om te mogen ankeren op de Westerschelde vraagt de GNA meer informatie op bij de ILT. Daarbij wordt onder andere gekeken waar het schip geweest is en/of het tracking-systeem gedurende de reis doelbewust is uitgeschakeld. Ook controleert de ILT of het schip beschikt over juiste certificaten en alle inspecties heeft doorlopen.

Scoort het schip op een of meerdere punten onvoldoende dan adviseert de ILT om het schip de toegang te weigeren. Dat is nu twee keer gebeurd. Verder merkt de ILT dat de schepen zich laten afschrikken: sinds de invoering van de strenge controles is de interesse voor een ankerplaats op de Westerschelde afgenomen.

Geen trendbreuk

Het loodswezen in Vlissingen bevestigt die afname, "Hoewel het geen trendbreuk is", zegt George Jaburg van het Loodswezen in Vlissingen. "Wel is sprake een lichte afname van het aantal schepen dat wil bunkeren op de Westerschelde." Jaburg is blij met de maatregelen die nu zijn genomen. In maart zei hij nog zich "niet prettig" te voelen bij het idee dat loodsen mogelijk meewerken aan het omzeilen van de sancties tegen Rusland.