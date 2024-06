Nieuwe sancties tegen Rusland: EU-verbod op doorvoer van vloeibaar gas

Ambassadeurs van de EU-lidstaten zijn het eens geworden over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. De strafmaatregelen zijn onder meer gericht tegen de doorvoer van Russisch vloeibaar gas (lng).

Dat heeft gevolgen voor de haven van Zeebrugge, in België, een van de drie grote Europese havens van waaruit Russisch lng wordt verscheept naar landen buiten Europa. Het verbod moet ertoe leiden dat Moskou minder vloeibaar gas verkoopt en daardoor minder geld kan steken in de oorlog tegen Oekraïne.

Sinds het begin van de oorlog is de Europese import van Russisch gas sterk gedaald, maar die van het vloeibare gas juist gestegen . Vorig jaar werd er 20 procent meer Russische lng naar Europa geëxporteerd dan in 2021, het jaar voor de invasie.

Nieuwe namen op sanctielijst

Het is het veertiende pakket sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022. De nieuwste maatregelen zijn ook bedoeld om het omzeilen van bestaande sancties tegen te gaan, hoewel dat deel onder druk van Duitsland wel is afgezwakt. Berlijn is bang dat de plannen de eigen industrie te veel schaden.