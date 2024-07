Meer metro's tussen Rotterdam en Den Haag na klachten over drukte

Omroep West De metro's tussen Den Haag en Rotterdam zaten de afgelopen dagen propvol

De Rotterdamse vervoerder RET zet vanaf morgen tussen Rotterdam en Den Haag extra metro's in tijdens de spits. De vervoerder nam dit besluit na klachten van reizigers over overvolle metro's.

De extra drukte komt doordat er tussen Den Haag en Rotterdam twee weken geen treinen rijden door werk aan het spoor. Er rijden bussen om de treinen te vervangen en mensen kunnen ook omreizen via Gouda, maar volgens Omroep West kiezen veel reizigers voor het snellere alternatief van metrolijn E, die rijdt tussen Rotterdam-Zuid en Den Haag.

Dat leidde de afgelopen dagen tot propvolle metro's, waarbij het soms zo druk was dat voor een deel van de reizigers geen plek meer was. Daar komt bij dat deze week bij de RET de zomerdienstregeling is ingegaan, waardoor er per uur minder metro's rijden.

'Drukte is echt niet normaal'

Een verslaggever van Omroep West merkte vanochtend op meerdere stations dat de drukte voor veel reizigers niet te doen was. "Ik heb de vorige metro ook voorbij moeten laten gaan, er paste echt niemand meer bij", zei een reiziger die intussen al bijna een half uur op station Pijnacker-Zuid aan het wachten was.

"De drukte is echt niet normaal", zei een andere reiziger op het station. "Gisteren was ik ook al aan het vloeken omdat het zo propvol was." Een vrouw die zich uit de bomvolle metro wist te wurmen verzucht op station Leidschenveen: "Aan een ritje met de metro is gewoon niet te beginnen."

'Reizigers kiezen eigen weg'

De RET laat aan Omroep West weten dat deze drukte niet was verwacht. "Door de NS worden pendelbussen ingezet, in hun reizigersinformatie wijzen ze daarop en ze geven de tip om de spits te mijden", zegt een woordvoerder. "Maar we zien nu inderdaad dat de reizigers hun eigen weg kiezen en voor metrolijn E gaan in plaats van voor de pendelbussen."

De NS herkent zich in het verhaal van de RET. "Als de reizigers slim zijn, dan reizen ze via Gouda en dat advies hebben we van tevoren ook gegeven. Dan zit je een stuk relaxter", zegt een woordvoerder. "Maar de reisplanner geeft aan dat je het snelst met de metro reist en daar kunnen wij niets tegen doen."

Extra metro's in de spits

De extra metro's blijven rijden tot de werkzaamheden voorbij zijn. "We moeten daarvoor extra metrobestuurders en voertuigen regelen en de dienstregeling aanpassen. Dat is natuurlijk een uitdaging in vakantietijd, maar dat gaan we wel regelen", aldus de woordvoerder van RET.