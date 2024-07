ANP

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 18:30 Schoonmakers bij Utrecht CS werden onwel door onbekende drank

De twee schoonmakers die dinsdagochtend na hun dienst onwel werden op een opstelterrein bij Utrecht Centraal, hadden na hun werk een onbekende drank gedronken. Dat meldt de politie. Een van hen overleed uiteindelijk.

Uit onderzoek van de recherche blijkt dat de drank hoogstwaarschijnlijk de oorzaak is dat de mannen onwel werden. Wat het tweetal precies heeft gedronken, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend hoe ze aan de drank kwamen.

De politie zegt er niet van uit te gaan dat de mannen door gevaarlijke stoffen of verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen onwel werden.

Het tweetal, een 49-jarige Amsterdammer en 63-jarige Utrechter, waren die ochtend rond 04.00 uur aan het werk op een plek waar treinen worden schoongemaakt. Collega's zagen dat het niet goed ging met de mannen en schakelden hulpdiensten in.

Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdammer overleed daar. De Utrechter ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niks bekend.

Herdenkingsplek

Het tweetal werd door de NS ingehuurd via schoonmaakbedrijf Vebego, meldt RTV Utrecht. Het bedrijf liet vandaag weten dat de verslagenheid daar groot is.

Een woordvoerder spreekt over een "enorm tragische gebeurtenis." In samenwerking met de NS is een herdenkingsplek ingericht.