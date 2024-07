2,5 jaar cel voor gooien molotovcocktail naar Israëlische ambassade

Een 25-jarige man heeft 2,5 jaar celstraf gekregen voor het gooien van een molotovcocktail naar de ambassade van Israël in Den Haag. De straf is gelijk aan de eis van justitie.

De man gooide op 21 maart een molotovcocktail naar het gebouw waar de Israëlische ambassade in is gevestigd. Een deel van de gevel en de bosjes eromheen vlogen daarop in brand. De schade viel uiteindelijk mee.

Olijfoliefles

Hij wilde aandacht vragen voor de situatie in Gaza, zei hij. "Dat had hij op een andere, vreedzame manier kunnen en moeten doen", oordeelt de rechtbank.

Geen impulsieve actie

De rechter vond de geëiste celstraf passend, omdat het ging om een geplande actie. Drie weken eerder had de man benzine getankt. Een deel daarvan hij had in een fles gegoten, waar hij mee naar Den Haag was gereisd.