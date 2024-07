ANP

Aan wie leende huisartsenketen Co-Med miljoenen zorggeld uit?

Sjoerd Verbiesen redacteur Economie Roeland Müller Verslaggever Economie

Sjoerd Verbiesen redacteur Economie

De failliet verklaarde huisartsenketen Co-Med heeft op z'n minst 2,5 miljoen euro zorggeld uitgeleend aan haar eigen moederbedrijf, Co-Med Holding, terwijl dat al die tijd op papier al failliet was.

Het moederbedrijf investeerde amper, maar haalde wel steeds meer geld uit de zorg-bv. Dat blijkt uit een analyse van de boekhouding van Co-Med en gerelateerde bedrijven. Zakelijk directeur Guy Vroemen wil niet reageren.

Snelle overnames

Sinds de oprichting in 2020 steeg de omzet van Co-Med door overnames van huisartspraktijken en het bijbehorende geld van zorgverzekeraars. Toch vroeg Co-Med Zorg begin juli zelf een faillissement aan, nadat de zorgverzekeraars de samenwerking hadden gestopt.

Nu moet de curator achterhalen of er écht geen geld meer in zit. Co-Med leende in 2023 namelijk 8,8 miljoen euro uit. In 2022 was dat nog ruim 6 miljoen, waarvan in ieder geval 2,5 miljoen euro een 'vordering op groepsmaatschappijen'.

Die vordering moet worden beschouwd als een lening aan aandeelhouder Co-Med Holding, zeggen twee gerenommeerde accountantskantoren, die niet bij naam worden genoemd omdat Co-Med geen klant is. Nog eens 3,3 miljoen euro aan vorderingen wordt niet gespecificeerd.

Dochter leent aan moeder

Zo'n lening van dochter aan moeder komt vaker voor. Een zwak bedrijf mag namelijk geen winstuitkering doen en in plaats daarvan wordt dan soms geld uitgeleend aan de aandeelhouders. Op die manier opent de ene bv als het ware een betaalrekening voor de andere bv in de vorm van een lening.

"Doordat het geld direct doorgestuurd wordt van de zorg-bv naar de holding, houdt de zorg-bv weinig 'cashgeld' over," zegt één van de accountants. Co-Med versterkt dus niet de zorg, maar kapitaliseert een moederbedrijf dat nooit levensvatbaar was.

'David tegen Goliath'

Die holding bestaat uit de bedenkers Guy Schulpen en Caro van Uden en zakelijk directeur Guy Vroemen. Grote persoonlijke investeringen vond het drietal niet nodig. Het kopen van praktijken moest snel geld van de zorgverzekeraars opleveren en de opstartkosten snel dekken.

"De kosten moesten voor de baat gaan", zegt Schulpen, de medische expert binnen het bestuur. "Zelf heb ik 1,5 ton geïnvesteerd. De anderen iets meer, maar ook dat gaat over tonnen"

Met weinig middelen een grote slag slaan, past bij de zakelijke visie van Guy Vroemen, die zichzelf in een oudere bedrijfsvideo omschrijft als "David tegen Goliath".

Eerder runde hij een bedrijf in dubbelzijdig plakband. In een podcast van EenVandaag beschuldigen oud-collega's Vroemen van fraude, leugens en grensoverschrijdend gedrag. Vroemen wil niet reageren op deze aantijgingen.

Uitlenen, lenen, uitlenen, lenen

Co-Med Holding leent geld, maar leent ook weer 2,1 miljoen euro uit. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2022, die pas een maand geleden werd gepubliceerd.

Opnieuw gaan de accountants ervan uit dat dit een lening betreft aan één of meerdere aandeelhouders, in dit geval dus de persoonlijke bv's van het Co-Med-drietal Vroemen, Van Uden en Schulpen.

In de cijfers van Schulpen en Van Uden lopen de schulden niet noemenswaardig op. Schulpen geeft aan juist nog geld te krijgen van het bedrijf. Van Uden onthoudt zich van een publieke reactie.

De bv die zakelijk directeur Guy Vroemen heeft neergezet in de Co-Med Holding heeft in 2022 wél een schuld van een kleine 5 ton. En ook nu wordt er, een vergelijkbaar bedrag, weer uitgeleend. De aandeelhouder van deze bv is weer een andere Belgische bv van Vroemen, Controller Ex Omnibus ('heerser van alles'). Dit bedrijf publiceerde voor het laatst cijfers in 2020.

Pak met koekjes

"Dit is geen ondernemerschap, maar schuiven met geld", zegt zorgeconoom Marcel Canoy die zich stoort aan zorgondernemers die wél de winsten maar niet de verliezen willen delen. "Een paar ton inleggen, dat is geen serieus geld als het om tienduizenden patiënten gaat."

Er zijn geslaagde voorbeelden van commerciële, opschaalbare zorg zoals bij ouderenzorg en kinderopvang, zegt Canoy. Maar zonder geld zijn de risico's onverantwoord: "Als een winkel sluit, koop je koekjes bij de winkel ernaast. Maar de zorg is geen pak met koekjes. Als zo'n zorgbedrijf plotseling omvalt, blijven patiënten achter."

Niet mee bemoeien

"Vroemen wuifde alle geldzorgen weg, zegt Schulpen, "We moesten vooral naar de winst-en-verliesrekening kijken en niet naar de schulden." De bestuurders hebben zelf de cijfers getekend, zegt Vroemen in een eerdere reactie aan de NOS. "Niemand is onjuist voorgelicht en daarover is ook niet eerder geklaagd."

De curator laat weten dat de rol van alle betrokkenen wordt onderzocht, maar maakt nog niet bekend of hij uitgaat van hoofdelijke aansprakelijkheid.

Reactie zorginstanties Zorginstellingen moeten jaarlijks over hun bedrijfsvoering verantwoording afleggen bij het ministerie van Volksgezondheid. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert of dit gebeurt, maar duikt alleen bij "signalen of risicofactoren" dieper in de boekhouding. Zorgverzekeraars laten weten dat er wekelijks gesprekken werden gevoerd met Co-Med over de financiën, maar die werden bemoeilijkt door "onvolledige en onjuiste informatievoorziening door Co-Med."