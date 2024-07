ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:16 Slechte zorg, geen geld, ruziënde bestuurders: opkomst en ondergang van Co-Med Sjoerd Verbiesen redacteur Economie

Roeland Müller Verslaggever Economie Sjoerd Verbiesen redacteur Economie

Roeland Müller Verslaggever Economie

"Bedankt voor jullie geduld in deze moeilijke tijden." Met die woorden sluit directeur Guy Vroemen van Co-Med een e-mail aan medewerkers af waarin hij aankondigt dat de salarissen niet worden betaald. Geduld was inderdaad nodig: voor medewerkers die nog geld zouden krijgen, voor patiënten die geen huisarts konden bereiken en voor de inspectie die al meermaals wilde ingrijpen.

Co-Med werd gepresenteerd als de oplossing voor de huisartsenzorg in Nederland, niet alleen door de oprichters, maar ook door zorgverzekeraars. De NOS sprak dertien medewerkers van Co-Med: praktijkondersteuners, huisartsen, regiomanagers en bestuursleden. Ook spraken we vier huisartsen die niet werkten voor het bedrijf, maar door het artsentekort ermee te maken kregen. Een aantal wil anoniem blijven uit vrees voor juridische gevolgen.

Co-Med reageert dat het "niet terecht is" dat het bedrijf "zo de maat is genomen en in no-time naar de afgrond is geduwd". De uitgebreide reactie staat onderaan dit artikel.

De opkomst

In 2019 wordt Co-Med opgericht door drie Limburgse ondernemers: Guy Vroemen, Guy Schulpen en Caro van Uden. Schulpen en Van Uden werkten jarenlang in de Limburgse huisartsenwereld. Ze spelen al langer met het idee voor Co-Med. Vroemen wordt ingevlogen als zakelijk leider. Hij verkocht eerder zijn bedrijf in dubbelzijdig kleefplakband aan Amerikanen.

De keten koopt vooral praktijken op van huisartsen die met pensioen willen gaan en geen opvolger kunnen vinden. Co-Med levert artsen en assistenten voor iedere praktijk. Het administratieve gedeelte wordt centraal aangestuurd.

In hoog tempo koopt de organisatie door het hele land praktijken op. De eerste zitten in Helmond en Breezand, in totaal worden het twintig praktijken.

ANP Twee van de drie oprichters van Co-Med: directreur Guy Vroemen (l.) en ex-bestuurder Guy Schulpen

Is er een arts?

Al snel zijn er problemen bij meerdere praktijken. Roosters komen niet rond, waardoor ze kampen met een krappe bezetting.

Op 1 juli vorig jaar neemt Co-Med een praktijk in Waalwijk over. Ook hier komt de bezetting niet rond. "Dat probleem kwam op het bordje van de andere huisartsen in de regio", vertelt Anne Ooijen, huisarts in Waalwijk, niet werkzaam voor Co-Med. "We kregen steeds meer patiënten van Co-Med die dringend zorg nodig hadden."

Het artsentekort is zo nijpend, dat Van Ooijen voorstelt om de praktijk van Co-Med over te nemen. Als ze daar niet uitkomen, biedt Co-Med aan Van Ooijen in dienst te nemen. Dat is voor haar geen optie, want ze kan zich niet vinden in de methode van het bedrijf: "Geen haar op mijn hoofd die daaraan dacht."

De problemen zijn zo groot dat de praktijk dicht moet. Op 1 oktober, na vier maanden, sluiten de deuren.

Van Co-Med ben ik totaal genezen. Freelancer, ex-medewerker Co-Med

Een arts uit Zwolle die tijdelijk bij de keten werkte, vertelt dat hij geen overdracht kreeg van de zorg voor een terminaal zieke patiënt. De patiënt had twee dagen daarvoor voor het laatst een andere huisarts van Co-Med gezien. "Die had tegen de patiënt gezegd dat hij een paar dagen later terug zou komen. De man was stervende. Je moet eigenlijk een dag later op zijn minst telefonisch contact hebben."

Als hij de zorg voor de patiënt weer wil overdragen aan de arts voor de dag daarna, blijkt die "vanuit huis te werken". "Dat kan helemaal niet. Toen heb ik het kunnen overdragen aan de huisartsenpost van het ziekenhuis."

De arts doet melding bij de praktijkmanager. "Die zei dat hij ermee aan de slag ging." Hoe het met de patiënt is afgelopen, weet hij niet. Direct na het incident vertrok de arts bij het bedrijf.

Ook in Den Haag zijn er roosterproblemen, nadat Co-Med in korte tijd twee praktijken had gekocht. "Van Co-Med ben ik totaal genezen", zegt een freelancer. "Het ging om 8000 patiënten. Op een bepaald moment kwam het voor dat een coassistent er helemaal alleen voor stond."

NOS

Ingrijpen

Ondertussen krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al maanden klachten. Het duurt tot de zomer van 2023 voordat de inspectie maatregelen neemt. Co-Med moet maandelijks inzage geven in de bezetting.

In een kort geding krijgt de keten gelijk: het ingrijpen levert media-aandacht op, waardoor artsen minder graag willen werken voor Co-Med en de bezetting nog nijpender wordt, oordeelt de rechter. In februari 2024 wil de inspectie weer ingrijpen. Weer stapt de keten naar de rechter, maar dit keer krijgt die geen gelijk.

Binnen de top van Co-Med is er ook druk om in te grijpen. Bestuurder Guy Schulpen vertelt aan de NOS dat hij de praktijk in Zwolle wil sluiten vanwege roosterproblemen, maar dat directeur Guy Vroemen dat niet wil. Bronnen rond de top bevestigen dat Vroemen koste wat kost praktijken open wil houden.

Directeur Vroemen deed volgens bronnen overnames zonder dat het personeel was geregeld en zonder overleg met zijn compagnons. "De overnames waren vaak al een voldongen feit," vertelt medisch directeur Schulpen, "Daardoor creëer je je eigen negatieve beeldvorming, want er kan geen goede overdracht plaatsvinden."

De schulden

Waar blijft mijn geld, willen veel medewerkers weten. Ze hebben nog maanden salaris tegoed. Ook andere bedrijven die met Co-Med zaken deden, krijgen nog geld.

"Bij de overname leek alles goed. De administratieve last zou minder worden", vertelt een medewerker van de Haagse praktijk. "Al snel kwamen er aanmaningen van leveranciers: schoonmakers, de supermarkt. Ook freelancers werden niet of te laat betaald."

Schuldeisers melden zich bij een dochterbedrijf van Co-Med, een callcenter dat telefoontjes van praktijken aanneemt. De schuldeisers vragen met succes faillissement aan. Het bedrijf blijft ondertussen volhouden dat het "financieel gezond" is.

Halverwege 2023 stapt een Duitse investeerder in het bedrijf. Hij ziet toekomst in het plan van Co-Med en steekt er 1,6 miljoen euro in. De oprichters zijn positief gestemd na de broodnodige injectie.

Het doel is duidelijk niet gehaald. Guy Schulpen, ex-bestuurder Co-Med

Bronnen binnen het bedrijf, van arts tot medewerkers rondom de directie, zeggen dat er onduidelijkheid is over de financiën. Guy Schulpen stelt dat ook binnen het bestuur onduidelijkheid was, al kan hij daarover geen documenten leveren. Vroemen, die over de financiën ging, zegt in een reactie dat "niemand onjuist is voorgelicht en daarover is dus ook niet eerder geklaagd".

Het doek valt

Begin dit jaar vertrekken Guy Schulpen en Caro van Uden. "Het doel is duidelijk niet gehaald", zegt Schulpen. Hij denkt dat er nog steeds ruimte is voor meer efficiëntie in de huisartsenzorg. Volgens Schulpen heeft het falen van Co-Med vooral te maken met weerstand in de huisartsenwereld en negatieve publiciteit, waardoor artsen er niet meer willen werken.

De signalen van de inspectie en het omvallen van het dochterbedrijf maken zorgverzekeraars ongerust. Een noodplan moet ervoor zorgen dat ruim 50.000 patiënten niet zonder huisarts komen te zitten, als het bedrijf omvalt.

Halverwege juni zetten de zorgverzekeraars de samenwerking stop en draaien ze de geldkraan dicht. Co-Med valt niet meer te redden. De praktijken sluiten en in een mail aan het personeel zegt Vroemen dat hij de salarissen niet betaalt. Twee dagen later vraagt hij faillissement aan.

Co-Med, de zelfverklaarde oplossing voor het huisartsentekort, heeft de problemen in de sector alleen maar groter gemaakt.

Reactie van Co-Med: Afgelopen donderdag heeft de NOS dit artikel en 22 vragen voorgelegd aan directeur Guy Vroemen en zijn advocaat. Op de vragen gaat Vroemen niet in. Via zijn advocaat reageert hij alleen in algemene zin op het artikel. Zo wijst hij erop dat in 'algemeenheid' de Nederlandse huisartsenzorg "onder druk staat en dat er tekortkomingen zijn", waarmee hij bedoelt dat er niet alleen bij de praktijken van Co-Med problemen zijn. Hij stelt daarnaast dat "de tekortkomingen nooit van dien aard en omvang zijn geweest dat het - plotseling - dichtdraaien van de geldkraan [door de zorgverzekeraars, red.] gerechtvaardigd kan zijn geweest". Verder zegt Vroemen dat de huisartsenpraktijken die Co-Med overnam "niet de pareltjes waren in het land", waarmee hij lijkt te suggereren dat deze praktijken er ook voor de overname al niet goed voor stonden. Verwijten vanuit de top van het bedrijf legt hij naast zich neer, over de andere bestuurders zegt hij: "Zij hebben zelf getekend voor de jaarrekeningen en zijn net zo goed verantwoordelijk".