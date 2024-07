ANP

NOS Nieuws • vandaag, 18:55 Een vaste huisarts voor gedupeerden Co-Med? Gaat nog maanden duren Sander Zurhake redacteur Gezondheidszorg

Sander Zurhake redacteur Gezondheidszorg



Twee weken na het sluiten van de praktijken van huisartsenketen Co-Med, meldt zorgverzekeraar CZ dat patiënten op sommige plekken zicht krijgen op een nieuwe vaste huisarts. In Breda zou er vandaag een "blijvende oplossing" zijn gevonden. Maar regionale huisartsenorganisaties waarschuwen dat het nog minstens drie tot zes maanden gaat duren.

Patiënten worden vooralsnog onder het noodplan van de zorgverzekeraars geholpen door de digitale huisartsenpraktijk Arene én fysieke praktijken in de buurt. Zo blijft de basiszorg ook voor deze mensen gegarandeerd, aldus de woordvoerder van CZ, die namens alle zorgverzekeraars spreekt.

Geen ketenzorg

Maar uit een rondgang van de NOS blijkt dat in ieder geval in de regio's West-Brabant en Zwolle chronische patiënten met diabetes of longziektes niet hun periodieke controles krijgen. Deze zorg is belangrijk om bij te kunnen houden of de medicatie nog goed is afgesteld.

CZ spreekt tegen dat deze controles niet plaatsvinden, ze zouden gewoon onder het noodpakket vallen. De woordvoerder zegt het vreemd te vinden dat de NOS "verkeerde informatie krijgt van sommige huisartsen."

"Als deze mensen klachten hebben worden ze uiteraard geholpen. Maar normaliter voorkom je dat zoveel mogelijk via periodieke controles. En juist die controles zitten dus níet in het noodpakket", volhardt Nienke Rijkers, voorzitter van Huisartsenvereniging Regio Zwolle.

Rompslomp

De overdracht van zorg voor complexere en chronische patiënten werd sowieso bemoeilijkt. Co-Med gaf de patiëntendossiers nauwelijks vrij. Vandaag heeft de Inspectie Gezondheid en Jeugd een bestuursdwangmaatregel opgelegd om de dossiers beschikbaar te krijgen.

Ook patiënten die zorg nodig hebben, krijgen te maken met rompslomp. Richard Brooijmans uit Bergen op Zoom was naar eigen zeggen "een halve dag" kwijt aan registraties, codes aanvragen en het downloaden van een zorgapp voordat hij hulp kon vragen voor een opgezwollen pols. Daarna duurde het vier dagen voordat hij werd teruggebeld.

"Ik vind het schandalig dat dit zomaar kan in Nederland. We betalen ons blauw aan zorgverzekeringen voor een goede huisartsenzorg. Die is voor velen nu minder goed toegankelijk", zegt Brooijmans. Hij vindt dat zorgverzekeraars er zich met dit noodplan "erg makkelijk vanaf hebben gemaakt."

'Bellen met Arene kan ook' Mensen die problemen ondervinden met de app kunnen op de website terecht voor hulp. Daar staat ook het nummer van de assistente voor zorgafspraken, zegt Arene in een reactie.

De Landelijke Huisartsen Vereniging ziet deze situatie niet als langdurig houdbaar. Een structurele oplossing waarbij iedereen weer een eigen en goed bereikbare huisarts krijgt moet volgens voorzitter Marjolein Tasche een "kwestie van weken zijn".

Zorgverzekeraar CZ zegt vandaag in Breda al een "blijvende oplossing" te hebben gevonden. De huisartsen daar gaan capaciteit vergroten, zodat de lokale 4400 CoMed-patiënten zich uiterlijk in de herfst bij een praktijk kunnen inschrijven. "Dat betekent dat het zo mogelijk ook al binnen een paar weken kan", zegt de woordvoerder.

In de tussentijd krijgen mensen een vaste huisarts in Breda via tussenkomst van Arene en een lokale digitale huisartsendienst: Thuisdok.

'Gaat maanden duren'

Bij de overkoepelende Huisartsen Zorggroep Breda wordt verbaasd gereageerd. Het klopt dat nu al honderden patiënten worden ingeschreven, aldus algemeen directeur Jurriaan Pröpper. "Maar voor duizenden mensen zijn de praktijkruimtes nodig die Co-Med nu nog bezet houdt én extra huisartsen. Dat kost voor beiden maanden om te regelen, nadat Co-Med nog daadwerkelijk failliet gaat."

Dat patiënten tot die tijd via Arene en Thuisdok op een vaste huisarts kunnen rekenen klopt volgens Pröpper ook niet. "De essentie van Arene en Thuisdok is dat zorg geleverd wordt door verschillende lokale huisartsen in bestaande praktijken. Dat is niet ideaal maar het beste wat we samen de komende maanden kunnen doen."

In de regio West-Brabant, durven ze er niet op te hopen dat binnen enkele maanden nieuwe huisartsen verschijnen die praktijken willen starten. "Het aantal huisartsen per tienduizend inwoners is hier het laagste in het land", zegt Martijn Kilsdonk, directeur van Huisartsencoöperatie West-Brabant.

De organisatie houdt daarom al langere tijd informatieavonden om huisartsen enthousiast te krijgen. Ze hebben ook echt iets te bieden aan aankomende praktijkhouders. "Je krijgt een heel ondersteuningsteam inclusief een praktijkmanager. Je krijgt dan niet alleen begeleiding in het runnen van een praktijk, je houdt ook meer tijd over om te doen waarvoor je er eigenlijk bent: dokter zijn en zorg verlenen."

Kilsdonk verwacht dat het vinden va nieuwe huisartsen desondanks een hele kluif gaat worden. "Volgende week zal er geen vervanger zijn, volgende maand ook niet. Hopelijk binnen een half jaar."