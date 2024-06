Zorgverzekeraars schorten contract met Co-Med op, noodplan voor patiënten

Gisteren stelden de vier grote zorgverzekeraars, CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis, de commerciële huisartsenketen in gebreke omdat die zich niet hield aan de afspraken. De bezetting op de praktijken was ondermaats. Vandaag volgt de opschorting van het contract. Met het opzeggen van het contract kunnen ook de betalingen stoppen.

Co-Med heeft ruim 50.000 patiënten verspreid over tien praktijken in het hele land. De patiënten die het meest kwetsbaar zijn krijgen prioriteit bij het vinden van een nieuwe plek. "Maar er wordt de komende periode ook gewerkt aan een structurele oplossing voor alle patiënten die ingeschreven staan bij de Co-Med praktijken", aldus de zorgverzekeraars. Voor patiënten van Co-Med hebben de verzekeraars een overzicht gemaakt waar ze terechtkunnen als ze een huisarts nodig hebben.

Bezetting praktijken

De verzekeraars zeggen dat Co-Med geen constante, goede zorg kan garanderen. Het gaat met name om de roosters van de praktijken. De keten moest gisteren per praktijk inzicht geven in de bezetting, het spoedprotocol en de waarneming in de avond, weekend en de nacht. Op basis van die informatie hebben alle verzekeraars besloten om de overeenkomst met de keten op te schorten.