ANP / Hollandse Hoogte Een locatie van Comed in Enschede

NOS Nieuws • vandaag, 17:32 Schuldeisers, verzekeraars en inspectie: druk op Co-Med komt van alle kanten Sjoerd Verbiesen Sjoerd Verbiesen

De problemen voor de commerciële huisartsenketen Co-Med worden steeds groter. De keten kreeg vandaag een laatste waarschuwing van de zorgverzekeraars. Daarnaast zijn er schuldeisers die op de deur bonken én houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd scherp toezicht op de praktijken vanwege misstanden.

De grote zorgverzekeraars namen vandaag een vergaande stap: ze stellen Co-Med in gebreke. Concreet betekent dit dat de keten zich niet houdt aan de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraars. Dit kan een opmaat zijn om het hele contract met Co-Med te verbreken, wat enorme consequenties kan hebben voor de keten met tien praktijken en tienduizenden patiënten door het hele land.

Co-Med zelf wil niet reageren. "We doen wat nodig is", zegt een woordvoerder. Verder wil hij geen commentaar geven.

De Patiëntenfederatie maakt zich zorgen om de situatie. "Het verbaast ons eerlijk gezegd niet", vertelt directeur Arthur Schellekens. "We horen heel veel verhalen over dingen die niet goed gaan bij Co-Med. Als patiënten bellen is er geen arts beschikbaar. Soms is er geen arts op het spreekuur. Of je krijg bandjes te horen als je de spoedlijn belt."

Het einde van Co-Med lijkt me onvermijdelijk Marcel Canoy, zorgeconoom

De stap die de verzekeraars hebben gezet komt na zorgen over de continuïteit van de zorg. Co-Med heeft, op verzoek van de verzekeraars, inzicht gegeven in hun bezetting per praktijk voor de komende vier weken. Ook het spoedprotocol en de waarneming van huisartsen in de avond, weekenden en nacht zijn overhandigd. Aan de hand daarvan hebben de verzekeraars besloten om Co-Med in gebreke te stellen.

Zorgeconoom Marcel Canoy vermoedt dat dit het einde van Co-Med betekent. "Het lijkt me onvermijdelijk", zegt hij. "Ze kunnen geen zorg leveren van de kwaliteit die je van een huisarts mag verwachten."

De zorgen over Co-Med, die zorg levert aan 50.000 patiënten, zijn er al langer. Toch kan een verzekeraar niet zomaar een contract stopzetten, legt Canoy uit. "Je moet ze de tijd geven om zaken te verbeteren. Dat is niet gelukt, dus dan rest geen andere optie dan te sluiten."

Noodplan klaar

Als het tot een faillissement komt, hebben de zorgverzekeraars een noodplan klaarliggen. Daarin staat waar de patiënten terechtkunnen. "Garanties zijn er nog niet, maar ik weet dat er scenario's zijn en dat ze hun uiterste best doen om de patiënten naar een arts te leiden", zegt Schellekens van de Patiëntenfederatie.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de zorgverzekeraars. "Wij volgen hun acties en houden in de gaten of zij zich aan hun zorgplicht houden. Dit betekent dat zorgverzekeraars ervoor moeten zorgen dat patiënten die voor een gesloten praktijk staan, maar direct een huisarts nodig hebben, ergens anders geholpen kunnen worden", laat de NZa weten aan de NOS.

Ton aan schuld

Tegelijkertijd moet Co-Med zich opnieuw melden bij de rechter omdat schuldeisers een nieuwe faillissementsaanvraag hebben ingediend. Er zijn door incassant Fred Louwerens, die namens de schuldeisers het faillissement aanvraagt, twee verzoeken ingediend bij de rechtbank. "Er komt nog een aanvraag aan", vertelt Louwerens.

Er hebben zich voornamelijk zzp'ers bij hem gemeld, maar er is ook medewerker in loondienst die geld eist. Het totale bedrag dat wordt opgeëist is meer dan een ton. Co-Med heeft eerder tegen de NOS gezegd dat ze de vorderingen van de eisers in twijfel trekken.

Het bedrijf kon eerder deze maand een faillissement afwenden door de schuldeiser tijdens de zitting te betalen. In het voorjaar ging nog een dochterbedrijf van Co-Med failliet.

'Grote zorgen'

Daarnaast loopt er nog onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die nam in april maatregelen bij de keten omdat meerdere praktijken slecht bereikbaar waren. Dat leidde tot grote risico's voor de veiligheid van patiënten, concludeerde de inspectie. Onder meer doordat bij spoedgevallen de praktijken niet binnen 30 seconden bereikbaar waren.

De inspectie laat weten dat ze zich nog steeds "grote zorgen" maakt over de kwaliteit van zorg bij Co-Med. "De IGJ zet het maximale in om de zorg voor de patiënten van Co-Med te verbeteren. Als gevolg van juridische belemmeringen kunnen we niet vertellen wat we daarbij doen of hebben gedaan", zegt de inspectie.

Demissionair minister Dijkstra van Volksgezondheid zegt "geschrokken" te zijn van de signalen rondom Co-Med. Ze vindt het "zeer kwalijk" dat de zorg niet overal op orde is, zei Dijkstra vandaag in een Kamerdebat.