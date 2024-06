Huisartsenketen Co-Med niet failliet, maar nieuwe schuldeisers melden zich

De commerciële huisartsenketen Co-Med heeft een faillissement voorlopig afgewend. Tijdens een zitting in de rechtbank van Maastricht zegde de keten toe alsnog de openstaande rekening van 20.000 euro bij detacheringsbureau CareAbout te voldoen. Dat bureau had het faillissement aangevraagd omdat Co-Med de facturen maandenlang niet betaalde.

De dreiging van een faillissement is daarmee nog niet volledig weg voor de huisartsenketen die verspreid over het land aan bijna 60.000 patiënten zorg levert. Fred Louwerens, die namens CareAbout de schuld opeiste bij de rechter, zegt dat hij nu ook namens andere schuldeisers het geld bij Co-Med gaat opeisen. "Ik hoop dat deze vorderingen ook nog voldaan worden. Als ze zeggen dat ze financieel gezond zijn, zal dat geen probleem zijn", zegt Louwerens.

Op welke schuldeisers hij doelt en om welke bedragen het gaat, is nog niet duidelijk. "Vanochtend hebben zich nog twee nieuwe schuldeisers gemeld", zegt Louwerens na afloop van de zitting. "Ik verwacht dat er vanmiddag nog twee volgen."

Dochterbedrijf al failliet

In april ging een dochterbedrijf van Co-Med nog failliet . Het ging om een callcenter dat telefoontjes aannam van patiënten van de praktijken van Co-Med. Dat dochterbedrijf had een schuld van 1,6 miljoen euro.

De zorgverzekeraars lieten eerder weten dat er een noodplan klaarligt als het doek voor Co-Med valt. Het plan moet ervoor zorgen dat de patiënten niet zonder huisarts komen te zitten. De huisartsenketen heeft twaalf praktijken door het hele land. De verzekeraars laten in een gezamenlijke reactie weten dat ze de situatie bij Co-Med in de gaten houden. "We waren voorbereid en de scenario's blijven ook op tafel liggen."