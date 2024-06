NOS | Jeroen van Eijndhoven

Rechter spreekt zich uit over mogelijk faillissement huisartsenketen Co-Med

Valt vandaag het doek voor de commerciële huisartsenketen Co-Med? Zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), medewerkers en 60.000 patiënten kijken allemaal naar een uitspraak van de rechtbank in Maastricht. Die buigt zich over een vordering van een aantal schuldeisers.

De huisartsenketen met dertien praktijken in het hele land ligt al langere tijd onder het vergrootglas van zorgverzekeraars, maar ook van de inspectie. Die heeft vergaande maatregelen genomen tegen de keten.

Nu dreigt het bedrijf om te vallen, omdat een schuldeiser faillissement heeft aangevraagd. Co-Med laat weten de zitting "vol vertrouwen" tegemoet te gaan.

Nieuwe initiatieven

Co-Med bestaat sinds 2020 en is opgericht in Maastricht. De commerciële huisartsenketen heeft door het hele land praktijken overgenomen, voornamelijk van huisartsen die stopten en geen opvolging konden vinden.

De keten zegt hier zelf over: "Het stelsel van huisartsenzorg staat zwaar onder druk. (...). Dit schreeuwt om nieuwe initiatieven. Co-Med is een van die initiatieven." De visie van Co-Med is: hoe groter, hoe beter. Door onderdelen van meerdere praktijken te bundelen, wordt de bedrijfsvoering efficiënter, redeneert de keten.

Piekmomenten

Een voorbeeld van zo'n samenvoeging is het beantwoorden van telefoontjes van patiënten. In 2022 zijn die ondergebracht in een callcenter, een dochterbedrijf van de onderneming. Het callcenter wordt ingezet op piekmomenten van de huisartsenpraktijken van Co-Med. "Hierdoor kunnen de assistentes zich meer focussen op de fysieke zorg van de patiënten in de praktijk", is de uitleg van Co-Med op zijn website.

De plannen voor het callcenter waren wel verreikender. Het idee was om niet alleen te werken voor de praktijken van Co-Med, maar ook voor andere praktijken. Maar in april werd het dochterbedrijf failliet verklaard. Het callcenter heeft een schuld van 1,6 miljoen euro en is volgens de directie omgevallen doordat er buiten Co-Med geen nieuwe klanten zijn gevonden voor de telefooncentrale.

Daarnaast wijst de directie naar een discussie met de Belastingdienst. Het callcenter wilde een vrijstelling van btw, omdat het in de zorgsector werkte. De Belastingdienst bestreed dat en daardoor liepen de kosten voor het callcenter flink op. Daarnaast heeft het dochterbedrijf sinds de oprichting geen jaarrekening ingeleverd, waardoor er geen financieel inzicht in het bedrijf was.

'Eén factuur betaald'

Twee dagen na het faillissement van het dochterbedrijf volgde een nieuwe klap voor Co-Med. De inspectie kondigde maatregelen aan bij de huisartsenketen. Er zijn grote risico's voor de veiligheid van patiënten doordat de praktijken slecht bereikbaar zijn, luidde het oordeel.

Bij spoedgevallen bleken praktijken niet binnen 30 seconden bereikbaar te zijn. Ook voor niet-spoed-vragen zijn de huisartsen slecht bereikbaar. De inspectie houdt Co-Med een halfjaar nauwlettend in de gaten.

Detacheringsbureau CareAbout eist meer dan 100.000 euro van alleen al het failliet gegane callcenter. Sinds november vorig jaar leverde het bedrijf doktersassistenten. "Er is in totaal maar één factuur betaald van zo'n 900 euro. Daarna is er nooit meer een cent overgemaakt", zei directeur Timothy Hoolhorst eerder dit jaar.

Maar CareAbout is nu ook een van de schuldeisers van het moederbedrijf Co-Med. Hoeveel geld het bedrijf in totaal wil zien, is onduidelijk. De directeur wil er niets over kwijt. Er zijn ook andere crediteuren volgens CareAbout, maar het bedrijf wil niet zeggen wie dat zijn.

Noodplan

Bij de zorgverzekeraars zijn er al langer zorgen over Co-Med, daarom wordt al enige tijd gewerkt aan een noodplan. De verzekeraars hebben gekeken waar de 60.000 patiënten terechtkunnen als een faillissement wordt uitgesproken.

Of het daadwerkelijk tot een faillissement komt, is nog niet zeker. Vanochtend begint de zitting in de rechtbank van Maastricht. Wanneer de rechter tot een oordeel komt, moet blijken.