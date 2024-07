Müller stopt bij Duitse nationale elftal, na 131 duels en 45 goals

Thomas Müller heeft zijn laatste wedstrijd voor Duitsland gespeeld. De 34-jarige voetballer stopt als international van de Duitse nationale ploeg. De verloren kwartfinale van Spanje (2-1 na verlenging) was zijn afscheidsduel.

Müller voetbalde 131 wedstrijden voor Duitsland en maakte daarin 45 goals. In 2014 veroverde hij met Duitsland de wereldtitel.

"Toen ik veertien jaar geleden mijn debuut maakte voor het nationale team had ik niet kunnen dromen van wat erna zou komen. Grote overwinningen en bittere nederlagen. Tegen en met de grootste spelers ter wereld. Het heeft me altijd trots gemaakt om voor mijn land uit te komen. Alle fans, bedankt", zegt Müller in een afscheidsvideo op sociale media.