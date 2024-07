AFP Carlos Alcaraz met de beker

NOS Sport • vandaag, 17:38 Oppermachtige Alcaraz wint van Djokovic en verdedigt Wimbledon-titel met succes

Carlos Alcaraz heeft voor het tweede jaar op rij het tennistoernooi van Wimbledon op zijn naam geschreven. Net als in 2023 was de Spanjaard in de finale te sterk voor Novak Djokovic: 6-2, 6-2, 7-6 (4). De indrukwekkend spelende Alcaraz verloor in de hele partij slechts één game waarin hij zelf serveerde.

De 21-jarige Alcaraz werd de negende man die zijn Wimbledon-titel succesvol wist te verdedigen. In totaal is het de vierde grandslamwinst voor de jonge Spanjaard.

Weinig genade

Vanaf het eerste punt maakte Alcaraz duidelijk in goede vorm te steken. In de eerste game wist hij de serverende Djokovic direct te breken, waarna hij de Serviër in hoog tempo onder druk bleef zetten.

Zoals ieder jaar werd de Wimbledon-finale bezocht door een groot aantal bekendheden. Onder het toeziend oog van onder anderen Kate Middleton, Tom Cruise en Andre Agassi had Alcaraz weinig genade voor Djokovic in de eerste set. Na slechts 41 minuten stond er een 6-2 stand op het bord.

Djokovic, die begin juni een knieoperatie onderging vanwege schade aan zijn meniscus, maakte een relatief fitte indruk. Hij bewoog soepel over het gras, maar was niet opgewassen tegen de harde en precieze slagen van Alcaraz. Met name wanneer hij naar het net kwam, maakte Djokovic regelmatig kostbare fouten.

ANP Djokovic baalt

De tweede set ging nog harder dan de eerste. Hoewel Alcaraz die met dezelfde cijfers wist te winnen (6-2) had hij er nog minder tijd voor nodig. In iets meer dan een half uur zette hij Djokovic op een 2-0 achterstand in sets.

Pas in de derde set ging de Spaanse wervelwind iets liggen en kwam Djokovic beter in zijn spel. Na het winnen van de lange derde game in deze set slaakte de voormalig nummer één dan ook een harde kreet van opluchting.

Omdat Djokovic tot het einde bleef strijden, was de derde set ook de langste van de middag. Hij wist zelfs drie matchpoints van Alcaraz onschadelijk te maken. Toch bleek het slechts uitstel van executie en moest de Serviër zijn meerdere erkennen in de Spanjaard, die simpelweg een klasse beter was.