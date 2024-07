Getty Images Novak Djokovic (l) en Carlos Alcaraz na de finale in 2023

NOS Sport • vandaag, 11:21 Gunfactor bij Alcaraz in Wimbledon-finale: 'In Djokovic komt dan beest naar boven' Richard Vermeer redacteur NOS Sport

Bij de Wimbledon-finale tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz van vanmiddag (15.00 uur) zijn er meerdere verhalen te vertellen. Het is de strijd tussen de ervaren veteraan en het jonge supertalent, de vechter tegen de stylist en ook, voor de toeschouwers althans, de schurk tegen de publiekslieveling.

De finale tussen de nummer twee en drie van de wereld is er in ieder geval een waar iedereen op gehoopt had. Ook commentator Marcella Mesker, die als tennisster in de jaren tachtig zelf actief was op alle grandslamtoernooien.

"Een droomfinale, waarbij Djokovic zijn beste tennis zal moeten laten zien om de zeer complete alleskunner Alcaraz te kunnen verslaan."

Operatie

Djokovic heeft zo'n beetje alles al gewonnen in zijn carrière, waaronder 24 grandslamtitels, maar de 37-jarige Serviër is nog lang niet klaar met prijzen pakken. Nog altijd behoort hij tot de absolute wereldtop.

Zijn finaleplaats komt nadat hij begin juni nog werd geopereerd aan zijn meniscus, dat maakt zijn prestatie nog indrukwekkender. "Hij is een man die over lijken gaat en er zo veel voor over heeft, dat hij 38 dagen na zijn operatie alles riskeert om hier toch weer te staan. Dat is ongekend", aldus Mesker.

1:19 Alcaraz en Djokovic plaatsen zich voor Wimbledon-finale: herhaling van vorig jaar

Aan de andere kant van het net staat Alcaraz, 21 jaar en al winnaar van drie grandslamtoernooien. Maar volgens Mesker blijft het daar zeker niet bij. "Alcaraz heeft nog niet eens zijn beste tennis gespeeld. Niet op Roland Garros vorige maand, waar hij won, maar ook niet op Wimbledon de afgelopen weken. Dat geeft ook wel aan hoe goed hij is."

Volgens Mesker is Alcaraz een complete tennisser. Iemand met een perfecte techniek, die met zijn snelheid een sterk wapen in huis heeft.

"En als het moet, geeft hij gas en kan hij met iets bijzonders komen. Daarom is hij zo geliefd, zijn tennis is om van te smullen. Hij staat nu al op drie grandslamzeges, maar ik denk dat hij de twintig zo haalt."

EPA Carlos Alcaraz na het winnen van de finale in 2023

Djokovic gaat op voor zijn 25ste grandslamtitel. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Nu deelt hij het record nog met Margaret Court, de Australische die tussen 1960 en 1973 ook 24 keer de beste was op een grandslamtoernooi.

Mesker: "Laten we respect hebben voor deze man. Wat hij heeft bereikt, heeft niemand bereikt."

Geen publiekslieveling

Want dat Djokovic niet altijd als publiekslieveling wordt gezien, werd afgelopen week maar weer eens duidelijk. In de achtste finales tegen Holger Rune vond de Serviër dat hij werd uitgejouwd door fans van de Deen. Na afloop nam hij uitgebreid de tijd om het publiek hier fijntjes op te wijzen.

0:56 Djokovic snauwt naar Wimbledon-publiek: 'Jullie kunnen me niet raken'

Dat Djokovic nog altijd op zo'n hoog niveau meedoet in het mannentennis, is iets wat de sportliefhebber moet koesteren, denkt Mesker.

"Het mannentennis heeft hem nodig. Hij is toch de grote man die je in dit soort finales wil verslaan. Laten we wel zijn, Djokovic geeft smaak aan dit toernooi. Met alleen Alcaraz was er geen bal aan. We moeten heel blij zijn dat de Serviër er nog bij is."

Beest komt naar boven bij Djokovic

De finale tussen Djokovic en Alcaraz is een strijd die wellicht via het publiek gespeeld zal worden. Het publiek dat waarschijnlijk meer op de hand van de spectaculaire en altijd goedlachse Alcaraz zal zijn. Al zal dat Djokovic een zorg zijn, denkt Mesker.

"De gunfactor ligt absoluut bij Alcaraz, maar Djokovic heeft voor hetere vuren gestaan. Hij kan er heel goed tegen. Zodra hij wordt geprovoceerd, komt het beest in hem naar boven."

Vanmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd betreden de twee kemphanen het centre court in Londen, maar wie er gaat winnen durft Mesker niet te voorspellen. Ze verwacht in ieder geval net als vorig jaar een titanenstrijd. Toen stonden de twee ook tegenover elkaar in de finale op het heilige Engelse gras en won de Spanjaard na een slijtageslag van bijna vijf uur in vijf sets.

AFP 2023: Carlos Alcaraz (l) wint ten koste van Novak Djokovic voor het eerst Wimbledon

"Ik denk dat Djokovic op z'n allerbest moet spelen", aldus Mesker. "En het leeftijdsverschil kan een rol gaan spelen. Als het een vijfsetter wordt, denk ik dat Djokovic op sommige punten een stapje te laat gaat zijn. Alcaraz is zo fit, die is na vier uur spelen nog steeds heel snel bij iedere bal."

Mocht Djokovic niet winnen vanmiddag, dan zal hij ongetwijfeld nog meer kansen krijgen om het record van Court uit de boeken te slaan. Want volgens Mesker zit er voorlopig nog geen sleet op de Serviër.

"Hij is altijd heilig geweest met zijn lichaam. Zoals hij nu speelt, kan hij nog rustig een paar jaar door. Hij gaat ook altijd heel effectief met zijn krachten om. Hij speelt weinig toernooien, maar bij de grand slams is hij zo scherp als een mes."