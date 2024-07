Rechter beëindigt zaak tegen Alec Baldwin voortijdig om achtergehouden bewijs

De aanklacht tegen de Amerikaanse acteur Alec Baldwin voor doodslag is door de rechter verworpen. Dat betekent dat het proces tegen hem voortijdig eindigt.

De rechter heeft de aanklacht verworpen omdat de politie en aanklagers bewijsmateriaal hebben achtergehouden dat ontlastend zou zijn voor de acteur. Het zou gaan om bewijs over de gebruikte munitie.

De acteur stond terecht voor de dood van cameravrouw Halyna Hutchins op de set van de westernfilm Rust. In oktober 2021 kreeg Baldwin een revolver in zijn handen tijdens de repetitie. Het wapen ging af en een kogel raakte de 42-jarige cameravrouw, die later overleed. Regisseur Joel Souza raakte gewond.