Aanklagers noemen Baldwin roekeloos op eerste zitting in Rust-rechtszaak

'Wapenexpert verantwoordelijk'

Zijn advocaten betogen juist dat Baldwin ervan uit mocht gaan dat anderen hun werk hadden gedaan zodat het pistool veilig was. Hutchins werd gedood doordat de wapenexpert echte kogels in het wapen had gedaan in plaats van losse flodders. Tegen Baldwin was gezegd dat de revolver 'cold' was, de filmterm voor een veilig wapen.