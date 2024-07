Persbureau Meter Huizen in Groningen liepen onder water

NOS Nieuws • vandaag, 22:33 Regen leidt ook op plekken in noorden en oosten tot overlast

In het noorden en oosten heeft hevige regenval voor wateroverlast gezorgd. Eerder was dat ook al het geval op verschillende plekken in Limburg.

In Enschede liepen meerdere straten onder. In Emmen staan meerdere straten blank en zijn garageboxen ondergelopen, meldt RTV Drenthe. Op andere plekken in Drenthe waren fietspaden door de regen onbegaanbaar en in Zuidlaren kwam rioolwater omhoog.

A1 bij Duitse grens afgesloten

Tussen Oldenzaal en de Duitse grens is de A1 afgesloten vanwege water op het wegdek. Verkeer richting Duitsland moet omrijden via Enschede over de A35. Ook in de provincie Groningen is overlast. Daar liepen meerdere straten onder, onder meer in de stad Groningen.

In Winschoten moest een oprit van de A7 tijdelijk worden afgesloten vanwege een enorme plas water, meldt RTV Noord. Voor het oosten, zuidoosten en zuiden van het land had KNMI code geel afgekondigd. Inmiddels zijn die waarschuwingen ingetrokken.

Eerder op de dag was er ook al overlast in Limburg. Daar viel op sommige plekken ruim 70 millimeter regen. In Maastricht stonden meerdere straten blank en kwam een parkeergarage onder water te staan. Ook in Meerssen, Eijsden en Berg en Terblijt liepen door de regen straten onder en kwamen putdeksels omhoog.

Track 88 Wateroverlast in Zuid-Limburg

Morgenochtend trekken er ook buien over het land, meldt Weerplaza. In de middag neemt het aantal buien af en komt af en toe de zon tevoorschijn.

Eerder vandaag was het al flink druk op de weg vanwege onder meer het begin van de vakantie voor veel Nederlanders. Aan het eind van de middag stond er verspreid over het land ruim 700 kilometer file.

Alpen

Over de grens was het druk bij de bekende knelpunten. "Dus op de Autoroute du Soleil van Lyon naar het zuiden. En in de Alpen is het slecht weer geweest, waardoor mensen er rekening mee moeten houden dat een paar Alpenpassen dicht zijn", meldde een woordvoerder van de ANWB eerder. "Overigens zijn de snelwegen daar prima te berijden op dit moment."

Wel kampen delen van Oostenrijk met overstromingen en aardverschuivingen door zware regenval. Vooral de regio's Karinthië, Tirol en Stiermarken hebben te maken met noodweer.