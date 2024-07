Track88 Onder meer in Maastricht kwamen enkele straten blank te staan

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 14:02 Overlast in Zuid-Limburg door zware regenval

Op verschillende plekken in Limburg heeft hevige regenval geleid tot overlast. Met name in de regio rond Maastricht veroorzaakte het weer problemen.

In Maastricht stonden meerdere straten blank en kwam een parkeergarage onder water te staan. De brandweer is bezig om het water weg te pompen. Ook in Meerssen, Eijsden en Berg en Terblijt zijn door de regen straten ondergelopen en putdeksels omhooggekomen.

In Maastricht kwam in meerdere straten het water tot aan de enkels:

0:48 Wateroverlast in Zuid-Limburg: 'Water staat weer tot de voordeur'

Op enkele snelwegen moest het verkeer rekening houden met water op het wegdek. Daarom was de A2 bij Meerssen in noordelijke richting enige tijd afgesloten. Ook de afrit Bunde van de A79 was afgesloten vanwege het water. Inmiddels zijn de wegen weer vrijgegeven. Ook twee tankstations bij Eijsden en Meerssen die aan de A2 liggen, hadden te maken met wateroverlast, meldt L1 Nieuws.

Buien trekken verder naar het noordoosten

In Zuid-Limburg is vandaag al ruim 30 millimeter regen gevallen, en plaatselijk meer dan 70 millimeter. In de loop van de ochtend trokken de buien verder naar het noorden, en veroorzaakte het weer ook in het midden van de provincie wateroverlast, onder meer in Heerlen en Susteren.

In Limburg wordt het in de loop van de middag geleidelijk droog, maar de buien trekken verder naar het oosten en noordoosten. Het KNMI heeft inmiddels voor de provincies in die gebieden code geel afgekondigd. Daar kan in de loop van de middag en avond in zes uur tijd 20 tot 40 millimeter vallen, plaatselijk meer.