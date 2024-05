ANP Een ondergelopen straat door regenval in Alphen aan den Rijn

NOS Nieuws • vandaag, 17:39 • Aangepast vandaag, 22:32 In grote delen van het land overlast door zware regenval

Grote delen van het land hadden vanmiddag en vanavond te kampen met harde regen, wind en onweer. De meeste buien trokken tot nu toe van Limburg en de Achterhoek naar Noord-Holland en het noorden van Zuid-Holland. Op veel plaatsen viel 10 tot 40 millimeter regen.

Vanuit Duitsland komen er nog meer flinke buien aan, maar de kans op onweer, hagel en windstoten neemt af. Lokaal kan er 60 millimeter regen vallen, even veel als normaal gesproken in de hele maand mei.

In verschillende plaatsen moesten straten worden leeggepompt. Vooral in Brabant was vanmiddag al flinke wateroverlast.

In Marcharen, Oss en Oisterwijk liepen straten onder door flinke hoosbuien, schrijft Omroep Brabant:

0:23 Wateroverlast door code geel

In Oisterwijk moest een supermarkt de deuren sluiten vanwege wateroverlast en Overlangel liep een straat deels onder water. "We moesten de auto's verplaatsen naar een hoger deel van de straat, want het water stond al tot de dorpel van de auto's", vertelt een bewoonster aan de regionale omroep.

Ook in Utrecht stonden straten onder water: onder meer in Lopik en Eemnes. De brandweer moest herhaaldelijk uitrukken om water weg te pompen, schrijft RTV Utrecht.

'Handen vol'

In Amsterdam waaide het flink: in stadsdeel West viel een boom op een bestelbus. Niemand raakte gewond, maar een woordvoerder meldde dat de brandweer de handen vol had aan omgewaaide bomen en wateroverlast. In Laren zorgde harde wind ervoor dat er dakpannen van een huis af waaiden, zag regionale omroep NH.

Op verschillende plaatsen zou een Avondvierdaagse gelopen worden, bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn. Daar werd het loopevenement afgelast vanwege de hevige regenval, schrijft Omroep West. "Wandelen met zijn allen is fijn, maar het moet wel verantwoord zijn", liet de organisatie weten.

In Lelystad leek het ook even uit te draaien op een afgelasting door regen en onweer, maar na 15 minuten schuilen konden de eerste lopers daar vertrekken. Wel meldt de organisatie aan Omroep Flevoland dat verschillende kinderen uit de stoet zijn gestapt toen er opnieuw een bui over de stad trok.

Drukste avondspits van het jaar

De ANWB meldde dat vanavond de drukste avondspits van het jaar was, met ruim 1150 kilometer file rond 17.30 uur. Twee uur later waren alle files opgelost. Het leek erop dat veel mensen eerder van hun werk naar huis zijn gegaan, zei de ANWB.

De dinsdag is samen met de donderdag sowieso vaak de drukste avondspits van de week, zegt een ANWB-woordvoerder. "Daarbij zijn er nu ook ongelukken gebeurd. Die cocktail maakt dat het zo druk is geworden." Onder meer op de A16 richting Breda is bij knooppunt Zonzeel een ongeluk gebeurd. Daar was de vertraging volgens Rijkswaterstaat rond 17.45 uur een uur en veertig minuten.

Rijkswaterstaat rekent alleen het aantal kilometers file mee op de snelweg:

Het Rode Kruis waarschuwt voor de hevige regen en deelt tips om wateroverlast, zoals gisteren bijvoorbeeld in het Friese Buitenpost, te voorkomen. De hulporganisatie raadt aan om als het keihard regent de afvoer van het toilet, de gootsteen of het afvoerputje af te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld door er een theedoek of een andere prop in te stoppen. Ook kun je door iets zwaars op de wc-deksel te zetten voorkomen dat rioolwater via de wc omhoogkomt.

Daarnaast is het volgens het Rode Kruis aan te raden om je geparkeerde auto op de handrem of in een versnelling te zetten: "Om te voorkomen dat je auto wegdrijft als het water snel stijgt."