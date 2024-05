Kappers Media Straten in Buitenpost zijn ondergelopen en zien wit van de hevige hagelbuien

NOS Nieuws • vandaag, 20:14 Wateroverlast in delen Friesland en Groningen door wolkbreuk

In en rond het Friese dorp Buitenpost is aan het einde van de middag in korte tijd zeer veel regen gevallen. Door een wolkbreuk zijn straten ondergelopen. Omrop Fryslân meldt dat er op sommige plekken 30 centimeter water staat.

De begane grond van een woonzorgcentrum in het dorp is ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn 22 bewoners naar een andere plek in het gebouw gebracht. Als het nodig is kunnen ze daar ook de nacht doorbrengen.

In hetzelfde woonzorgcentrum hebben de hulpdiensten een crisiscentrum ingericht. Daar kan de hulp die nodig is in de omgeving gecoördineerd worden.

Volgens nieuwssite Wâldnet is ook de Fonteinkerk ontruimd, waar een aantal Oekraïense vluchtelingen waren opgevangen. Zij worden met een bus naar een tijdelijke andere opvangplek gebracht.

In Buitenpost zijn mensen verbijsterd door de hoeveelheid regen en hagel:

Naast wateroverlast is er sprake van gladheid door flinke hagelbuien. De veiligheidsregio waarschuwt dat het op sommige plekken glad kan zijn. Ook luidt de boodschap om goed op te letten bij het over straat gaan. Putdeksels kunnen losgeraakt zijn.

In sommige woningen kwamen grote hoeveelheden hagel via de toiletpot naar boven. Dat gebeurde ook in het deels ontruimde woonzorgcentrum. Vrijwilligers zijn bezig om het tehuis schoon te maken.

Een badkamer vol hagel in het woonzorgcentrum in Buitenpost

Eerder trokken al zware buien over het parcours van de Fietselfstedentocht, waarvoor vandaag 13.740 mensen aan de start verschenen. Op twee plekken werd de fietstocht even stilgelegd omdat het hevig begon te onweren.

De organisatie riep Friezen op om deelnemers te laten schuilen in woningen, schuren of bedrijven. De meeste deelnemers zijn daarna weer op de fiets gestapt.

In het Groningse Lauwersoog, zo'n 30 kilometer ten noorden van Buitenpost, zitten bezoekers van het Noordelijk Pinksterkamp vast op het terrein waar het kamp gehouden wordt. De organisatie van het grootste scoutingkamp van Europa, waar jaarlijks een paar duizend mensen op afkomen, laat op Facebook weten dat de toegangswegen onbegaanbaar zijn.

Er zijn vooralsnog geen incidenten gemeld op het terrein. "De sfeer is goed", schrijft de organisatie. Om alle bezoekers vanavond en morgen van het terrein af te krijgen, worden rijplaten neergelegd.