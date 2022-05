Drukste avondspits van het jaar door lang hemelvaartsweekend

De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de snelwegen rond Utrecht, Rotterdam, Breda, Den Bosch en Eindhoven wordt op meerdere plekken vertraging gemeld. De langste files staan op de A2, onder meer door ongelukken en defecte auto's.

Ook in het oosten leidt de drukte tot langzaam rijden of stilstaan. Er is veel verkeer in de richting van de Duitse grens.

Voor morgen verwacht de ANWB alleen lokaal drukte op de weg door dagjesmensen en bezoekers aan bijvoorbeeld attractieparken.