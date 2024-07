NOS Nieuws • vandaag, 22:55 Code oranje: omgewaaide bomen, afgelaste vluchten en wateroverlast

In het grootste deel van het land zijn de storm- en onweersbuien voorbij. Sinds 16.00 uur waarschuwde het KNMI met code oranje voor alle provincies. Voor zover nu bekend lijkt het aantal schadegevallen beperkt. De waarschuwing code oranje was rond 22.30 uur in het hele land ingetrokken.

De brandweer moest in meerdere plaatsen in actie komen voor omgewaaide bomen en wateroverlast. Onder meer in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland waaiden bomen om.

SQ Vision Een boom viel net niet op een woning in Oirschot

Het Brabantse Oirschot moest het flink ontgelden; daar gingen een flink aantal bomen tegen de vlakte. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Ook vielen er bomen op wegen, waardoor rijstroken moesten worden afgesloten. In Oosterbeek viel een boom tegen een huis.

Het naderende onweer leverde indrukwekkende beelden op:

0:30 Indrukwekkende beelden van (naderend) noodweer in Nederland

Vanwege de zware buien liepen ook viaducten en tunnels onder water. Ook lagen straten blank, bijvoorbeeld in Amsterdam-West. Daar konden de afvoeren de hoeveelheden water niet goed aan.

In Drunen was de blikseminslag volgens Omroep Brabant de vermoedelijke veroorzaker van een flinke brand. Die woedde in een witlofkwekerij. De brand veroorzaakte rookwolken die tot in de wijde omgeving te zien waren.

Via NOS Ooggetuige kwamen veel foto's binnen van het weer:

Sla de carrousel over Hanny Zwaving via NOS Ooggetuige Ootmarsum

Arthur Scheltes via NOS Ooggetuige Pijnacker

Jorn de Lange via NOS Ooggetuige Enschede

Dione Muijs via NOS Ooggetuige Vierhouten

Aike Willemsen via NOS Ooggetuige Doetinchem

Marcel Versteeg via NOS Ooggetuige Markermeer

Ariette van Knegsel via NOS Ooggetuige Herveld

Onder meer in Arnhem werd een zogenoemde supercel gezien in de lucht. NOS-weerman Peter Kuipers Munneke: "In een onweersbui stijgt de lucht op en daardoor krijg je hagel en onweer. Bij een supercel draait die opstijgende lucht rond, dat gebeurt alleen bij de heftigste onweersbuien. Het was vanavond duidelijk te zien."

Kuipers Munneke noemt het een bijzonder fenomeen dat je niet dagelijks ziet:

Anita van Uden via NOS Ooggetuige Een supercel bij Grave om 18.47 uur

Ook in Vlaanderen trok een gebied van zware regen- en windbuien over. Daar veroorzaakte het noodweer meer overlast, vooral in de omgeving van Mechelen. Daar waaide een kerktoren weg en vielen vijf hoogspanningstorens om, meldt de VRT. Ook gingen bij onze zuiderburen een flink aantal bomen om door zware windstoten.

Burgemeester Bart Somers van Mechelen heeft een gemeentelijk rampenplan in werking gesteld. Hij spreekt op X van "extreem veel schade". "Een groot deel van het wegennet is versperd. Politie en brandweer doen er alles aan om die wegen zo snel mogelijk weer vrij te krijgen", aldus het stadsbestuur. Door het noodweer zijn in Mechelen ook meerdere stroomkabels geraakt.

Ward Bosmans / VRT Kerktoren van kerk gewaaid in Vlaanderen

De weerwaarschuwing leidde op sociale media ook tot hilariteit en oranje-grappen: veel mensen vroegen zich af of code oranje niet pas morgen is, als het Nederlands elftal in de halve finale op het EK voetbal in Duitsland tegen Engeland speelt.

Vanwege het verwachte noodweer schrapten KLM en Transavia een aantal vluchten. De NS besloot minder treinen in te zetten op een aantal trajecten. Ook dat was voor sommigen reden tot grapjes over een ander sportevenement dat nu aan de gang is.