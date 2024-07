Reuters Lieke Klaver feliciteert Rhasidat Adeleke met de winst

NOS Sport • vandaag, 20:51 • Aangepast vandaag, 22:03 Klaver in persoonlijk record tweede op Diamond League, Laros struikelt in Monaco

Lieke Klaver heeft twee weken voor de Olympische Spelen haar persoonlijk record op de 400 meter flink verbeterd. De 25-jarige atlete liep bij Diamond Leaguewedstrijden in Monaco de volle ronde in 49,64 seconden, zeventien honderdsten onder haar vorige toptijd.

De Ierse Rhasidat Adeleke bleef Klaver als enige voor en won in 49,17.

Klaver toonde in het Stade Louis II een enorme verbetering ten opzichte van haar vorige optreden in de Diamond League. Waar ze zondag in Parijs niet meekon met de snelste vrouwen van de wereld, liep ze in Monaco ruim een seconde sneller.

1:19 Klaver loopt persoonlijk record op de 400 meter in Monaco

Met een razendsnelle start maakten Klaver en Adeleke zich al snel los van de rest van de concurrentie. Klaver leek als eerste aan het laatste rechte stuk te beginnen, maar daar snelde Adeleke bij haar weg. Klaver kon in het spoor van de Ierse mee richting een nieuwe persoonlijke toptijd, twee tienden boven het Nederlands record van Femke Bol.

Laros ten val

Niels Laros had zich vast meer van zijn deelname aan de 1.500 meter in Monaco voorgesteld. Het 19-jarige talent toonde vorig weekend op de FBK-Games goede vorm met een Nederlands en junioren wereldrecord op de incourante 1.000 meter, een opsteker na de voor hem teleurstellend verlopen Europese kampioenschappen.

Maar tot een sterke race kwam hij niet in Monaco, al na een paar honderd meter kwam Laros in het gedrang ten val. Olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen had er geen last van en won in 3.26,73.

Daarmee verbeterde de Noor zijn eigen Europees record. Slechts drie keer was er ooit sneller gelopen op de 1.500 meter. Het wereldrecord staat sinds 1998 op naam van Hicham El Guerrouj (3.26,00).

1:55 Titanenstrijd op 400 m horden, wereldrecord 2.000 meter bij Diamond League in Monaco

Maureen Koster haalde op de 5.000 meter de finish niet. De nummer vier van de afgelopen EK moest de kop van het veld al snel laten gaan en stapte niet veel later uit. De race leverde een overwinning op voor de Keniase Margaret Akidor. Zij won met een tijd van 14.39,49.

Wereldrecord 2.000 meter

De Australische Jessica Hull deed op de incourante 2.000 meter, een bijnummer op de Diamond League-meeting, een geslaagde aanval op het wereldrecord.

Hull, op gang gebracht door tempomakers, voltooide de twee kilometer in 5.19.70, bijna twee seconden onder het drie jaar oude wereldrecord van de Burundese Francine Niyonsaba.

Benjamin klopt Warholm en Dos Santos

Rai Benjamin won het onbetwist sterkst bezette onderdeel op de Diamond League-meeting in Monaco: de 400 meter horden. Met Karsten Warholm, Alison dos Santos en Benjamin namen de drie snelste mannen aller tijden op dit onderdeel het vlak voor de Spelen tegen elkaar op. De drie stonden ook tijdens de vorige Olympische Spelen op het podium.

De Amerikaan Benjamin, die het op grote titeltoernooien steevast aflegt tegen Warholm of Dos Santos, toonde klaar te zijn voor de strijd in Parijs.

De 26-jarige Amerikaan ging uitstekend mee met de altijd snel startende Warholm en troefde de Noorse olympisch en wereldkampioen af in de eindsprint. Benjamin won nipt in 46.67. Dos Santos, wereldkampioen in 2022, eindigde op gepaste afstand (47,18) als derde.

Op de 800 meter liet Djamel Sedjati grootse vorm zien. De Algerijn snelde met een sterk eindschot naar een tijd van 1.41,46. Daarmee verbeterde hij de snelste tijd van het seizoen. Dat lukte Quincy Hall op de 400 meter eveneens. Met 43,80 hield de Amerikaan de concurrentie ver achter zich.