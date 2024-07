President Kenia ontslaat bijna gehele kabinet na wekenlange protesten

De Keniaanse president Ruto heeft in een tv-toespraak bekendgemaakt bijna zijn gehele kabinet te ontslaan. Alleen Ruto zelf, de vicepresident, de premier en de minister van Buitenlandse Zaken mogen aanblijven.

Naar eigen zeggen zal hij een nieuwe breedgedragen regering vormen, die zich zal richten op de overheidsschuld, het creëren van banen, het ontbinden van staatsbedrijven met overlappende functies en de grootschalige corruptie in het land. In de tussentijd zullen hoge ambtenaren de taken van de ontslagen ministers op zich nemen.