EPA Een winkelcentrum dat mogelijk in brand is gestoken in hoofdstad Nairobi

NOS Nieuws • vandaag, 20:54 Leger ingezet bij demonstraties en onlusten in Kenia, president blijft aan

De autoriteiten van Kenia hebben het leger ingezet vanwege de protestgolf en onlusten in het land. Vanmiddag werd het parlementsgebouw bestormd. Op verschillende plekken zijn (overheids)gebouwen in brand gestoken. Demonstranten zijn woest over een vandaag aangenomen belastingwet.

President William Ruto zegt dat de protesten gekaapt zijn door criminelen. De demonstranten eisen zijn onmiddellijke vertrek, maar daar peinst hij naar eigen zeggen niet over. In een ingelaste tv-verklaring maakte Ruto vanavond bekend dat hij en zijn regering aanblijven "om Kenianen te beschermen".

Politiegeweld

De president beloofde er alles aan te doen om de chaos in het land te beëindigen. Militairen gaan de politie en ordetroepen daarbij helpen. Bij hard optreden door de politie zijn vandaag meerdere betogers gedood. Er zijn video's opgedoken van ongewapende demonstranten die worden mishandeld.

Bekijk hier beelden van de chaos:

0:43 Parlement Kenia bestormd, betogers onder vuur genomen

Het is onduidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen; Keniaanse media spreken van minstens acht slachtoffers. Journalisten hebben op straat lichamen van gedode demonstranten gezien. Reuters meldt op basis van artsen dat zeker vijf betogers zijn doodgeschoten. Ook zou er geschoten zijn op plunderaars.

De nieuwe wet verhoogt de belasting op producten als brandstof en kookolie. Betogers vinden dat de producten hierdoor onbetaalbaar worden Ze eisen dat de wet wordt ingetrokken, maar daar wil Ruto vooralsnog niets van weten. Hij zei in zijn toespraak dat "het pijnlijk is dat deze belangrijke dialoog is gekaapt door gevaarlijke mensen".

Honderden Keniaanse agenten nu in Haïti

De escalatie van de crisis komt op de dag dat honderden Keniaanse agenten in Haïti zijn begonnen aan een VN-missie. Het eiland in de Cariben is in chaos vervallen: gewapende bendes maken er de dienst uit. Het is onduidelijk wat de Keniaanse agenten precies gaan doen in Haïti.

Intussen wordt het geweld in Kenia zelf internationaal veroordeeld. VN-secretaris-generaal Guterres roept zowel de politie als demonstranten op om geen geweld te gebruiken. "Het is heel belangrijk dat de rechten van mensen die vreedzaam demonstreren worden nageleefd."