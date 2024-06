Dode en 200 gewonden bij protesten in Kenia

Bij demonstraties in Kenia tegen de voorgenomen belastingverhogingen is een dode gevallen en zijn zeker 200 mensen gewond geraakt. Dat is bekendgemaakt door de onafhankelijke organisatie IPOA, die toezicht houdt op de politie.

De protesten, geleid door vooral jonge mensen, vinden sinds dinsdag plaats in de hoofdstad Nairobi, maar ook op andere plekken in het land zoals Mombasa en Kimusu.

De politie grijpt hard in bij de protesten en zet waterkanonnen en traangas in. Honderden mensen zijn gearresteerd. Een 29-jarige man werd in zijn been geschoten door de politie en overleed later aan zijn verwondingen.