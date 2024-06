Reuters Demonstranten gisteren op straat in Nairobi

NOS Nieuws • vandaag, 17:21 President Kenia trekt omstreden wet in na bloedbad rond protest

In Kenia is de omstreden wet van tafel waartegen massaal is geprotesteerd. President William Ruto heeft dat in een tv-toespraak bekendgemaakt. Volgens een Keniaanse mensenrechtenorganisatie heeft het harde optreden door de politie en het leger van gisteren geleid tot zeker 23 doden.

"Ik zal luisteren naar de inwoners van Kenia", zei Ruto in zijn speech. Hij zal de wet - die zou leiden tot belastingverhoging op allerlei levensproducten - niet ondertekenen en intrekken. Ruto wil een "nationaal dialoog" over hoe het nu verder moet. Over aftreden, waartoe demonstranten oproepen, ging het niet.

Vandaag rustig

Het parlementsgebouw in hoofdstad Nairobi werd gisteren bestormd door duizenden betogers. Het parlement had toen net het wetsvoorstel goedgekeurd. Politici moesten vluchten en een deel van het pand werd in brand gestoken. Voor de bestorming en in de dagen ervoor verliepen de demonstraties overwegend vreedzaam.

In deze video zie je beelden van de bestorming gisteren:

0:43 Parlement Kenia bestormd, betogers onder vuur genomen

In 24 uur tijd zijn honderden mensen gewond geraakt. Tientallen betogers en mensenrechtenactivisten zijn ontvoerd door agenten, meldt Amnesty International. Gisteren waren op diverse plekken in het land confrontaties tussen betogers, plunderaars en ordetroepen. Vandaag bleef het relatief rustig.

Op het hoogtepunt van de chaos viel de internetverbinding grotendeels weg in het Afrikaanse land. Aanvankelijk werd gezegd dat een belangrijke internetkabel op de zeebodem beschadigd was geraakt. Vandaag maakte de internationale internetwaakhond Netblocks bekend dat er nog geen beschadiging is vastgesteld.

Daarmee groeit het vermoeden dat de autoriteiten het internet gisteren hebben platgelegd. Zo'n extreme maatregel wordt vaker genomen door machthebbers als bijvoorbeeld sprake is van een protestgolf tegen de regering.

EPA Een straat in de hoofdstad wordt vandaag opgeruimd

President Ruto begon zijn toespraak met een opsomming van wat de regering in twee jaar tijd volgens hem allemaal heeft bereikt voor de Kenianen. Hij benadrukte dat de prijzen van sommige levensmiddelen zijn gedaald, evenals de hoogte van de staatschuld. Kenia staat onder druk van het Internationaal Monetair Fonds om te bezuinigen.

Betogers vinden dat de rekening onterecht bij mensen met lage inkomens terechtkomt. Een grote groep Kenianen heeft al moeite om rond te komen en vreest verdere prijsstijgingen. Ook is er publieke afkeer van corruptie door functionarissen. President Ruto zei in zijn toespraak dat de aanpak van dit probleem de komende tijd een prioriteit is.