Mensenrechtenactivisten verdwenen in Kenia, ambassadeurs bezorgd over geweld

Afrika-correspondent Saskia Houttuin:

"Het is ongekend hoeveel mensen er gisteren, en de afgelopen week ook, de straat op zijn gegaan. Allemaal willen ze af van die wet die ervoor zorgt dat het leven in Kenia nog duurder wordt. Daarom was er eerst ook optimisme dat het protest resultaat zou kunnen hebben, maar gistermiddag sloeg de sfeer dus om. Die is nu een stuk grimmiger en de reactie van president Ruto gisteravond op de nationale tv heeft daar bepaald niet bij geholpen.

Eerder prees hij juist de jonge mensen die zo vreedzaam de straat op waren gegaan, maar nu sprak hij harde woorden en had hij het over een kritiek keerpunt in hoe hij de protesten wil aanpakken. Dat betekent dat het leger op straat patrouilleert.

Er is ook wel geplunderd, maar over het algemeen zijn mensen aan het demonstreren. Ik kan moeilijk zeggen hoeveel mensen het met Ruto eens zijn, maar er gaan ook veel politici, rechters en andere invloedrijke mensen de straat op om te protesteren tegen zijn harde optreden."