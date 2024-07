Wereldrecordhouder Van Niekerk niet in actie op 400 meter in Parijs

Wereldrecordhouder Wayde van Niekerk zal op de Olympische Spelen van Parijs niet in actie komen op de 400 meter. De Zuid-Afrikaan is door de internationale atletiekfederatie World Athletics van de kwalificatielijst gehaald. Het is onduidelijk waarom hij niet deelneemt.

Wel zal de 31-jarige atleet starten op de 200 meter en is hij ook opgenomen in de selectie voor de estafetteploeg op de 4x100 meter.

Van Niekerk is sinds 2016 de houder van het wereldrecord (43,03). Hij veroverde met die tijd olympisch goud in Rio. Op de vorige Spelen in Tokio strandde hij in de halve finales.