AFP Didier Deschamps

NOS Voetbal • vandaag, 17:42 Deschamps blijft vermoedelijk aan als bondscoach Frankrijk: 'Geen reden voor twijfel'

Didier Deschamps blijft hoogstwaarschijnlijk de bondscoach van Frankrijk. "Ik zie geen reden om zijn contract in twijfel te trekken", zei bondsvoorzitter Philippe Diallo in de Franse sportkrant L'Équipe, een dag na de uitschakeling in de halve finale van het EK tegen Spanje (1-2).

De 55-jarige Deschamps heeft nog een verbintenis tot en met 2026 bij de Franse voetbalbond. Hij lag op dit EK onder vuur vanwege de behoudende speelwijze van Frankrijk.

Al eerder dit jaar klonk in Frankrijk de roep om het vertrek van Deschamps, die sinds 2012 aan het roer van het Franse elftal staat, en werd Zinedine Zidane genoemd als opvolger.

Wereldkampioen in 2018

Frankrijk won onder leiding van Deschamps de wereldtitel in 2018 en de Nations League in 2021. Les Bleus haalden met Deschamps daarnaast de finale van het WK voetbal in 2022 en de eindstrijd van het EK in 2016.

"Ook al is er mogelijk frustratie dat we de finale niet hebben gehaald, we moeten het juiste perspectief houden. De prestaties van de Franse ploeg zijn nog altijd exceptioneel", aldus voorzitter Diallo.

Frankrijk eindigde op het EK in de poule met Nederland als tweede achter Oostenrijk. In de achtste finale werd van België gewonnen (1-0), waarna Portugal in de kwartfinale na strafschoppen werd verslagen.