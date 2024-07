Minister Faber op bezoek in dorp en aanmeldcentrum Ter Apel

In Ter Apel staat het aanmeldcentrum voor iedereen die asiel wil vragen in Nederland en dat staat centraal in de opvangcrisis in Nederland. Ook het Groningse dorp staat al lange tijd onder druk. Er mogen maximaal 2000 mensen in het aanmeldcentrum overnachten, maar de toestroom is regelmatig groter en andere opvangplekken komen niet van de grond.