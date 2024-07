Archeonet Vlaanderen Het Wolvendaalpark in Ukkel

NOS Nieuws • vandaag, 09:20 Baby overleden door afgevallen tak tijdens noodweer in België

In de Belgische plaats Ukkel is gistermiddag tijdens het noodweer een baby om het leven gekomen. Bij een wandeling door een park werd de kinderwagen waarin het kind lag, geraakt door een vallende tak.

Rond een uur of vier maakte de moeder met het kind een wandeling door Ukkel, een plaats vlakbij Brussel. Net als Nederland had België gisteren te maken met hevige onweersbuien. Vanwege het noodweer zouden alle parken in het Brusselse gewest vanaf vijf uur 's middags gesloten zijn.

Al voor die tijd kwam in het park dus een boomtak naar beneden en trof de kinderwagen waarin de baby van twee maanden oud lag. Het kind werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

De burgemeester van Ukkel spreekt van een tragisch ongeval. Voor het gezin, dat in de buurt van het park woont, is slachtofferhulp ingeschakeld.

Meer dan 100 km per uur

De hevige onweersbuien van gisteren, waarbij hagel, veel regen en zware windstoten voorkwamen, hebben in België flinke schade aangericht. In Ukkel werd een windstoot van 102 km per uur gemeten, meldde David Dehenauw van het Belgische weerinstituut KMI rond kwart voor 5 op X.

Naast veel omgevallen bomen gingen ook vijf hoogspanningsmasten om en er waren veel problemen op het spoor. In de plaats Heffen werd een kerktoren van een kerk geblazen en in Mechelen was zo veel schade dat het gemeentelijk rampenplan in werking werd gesteld.

Minder schade in Nederland

In Nederland is de brandweer ook meerdere keren uitgerukt vanwege omgewaaide bomen en wateroverlast. Het lijkt erop dat de schade in ons land minder groot is dan in België. Voor zover bekend raakte hier niemand gewond.