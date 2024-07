Code oranje vanaf namiddag om zware onweersbuien

NOS-weerman Peter Kuipers Munneke:

"In dit seizoen zijn er veel buitenactiviteiten en mensen zullen die plannen moeten heroverwegen. De avondwandeling, de buurtbarbecue uitstellen, binnen het EK Voetbal kijken of die zeilwedstrijd afgelasten. Daarbij kunnen mensen rekeninghouden met het tijdstip: pas vanaf 16.00 uur in Zeeland, later in de rest van het land. Overdag kun je nog plezier hebben in de zon.

Bij een weerwaarschuwing wil je altijd zolang mogelijk wachten, omdat je dan specifieker kan waarschuwen, maar het moet ook lang genoeg van tevoren gebeuren, zodat mensen zich kunnen voorbereiden. Hoewel gisteravond al duidelijk was dat er noodweer aankwam, waren er toen nog weermodellen waarin de buien alleen over de kustprovincies trokken. Toen was er nog te veel onzekerheid voor code oranje, maar inmiddels is duidelijk dat het hele land ermee te maken krijgt."