KNMI bevestigt: noodweer bij Leersum was valwind

Leersum, op de Utrechtse Heuvelrug, werd afgelopen vrijdag getroffen door een valwind. Dat blijkt uit onderzoek van het KNMI. Valwinden komen af en toe voor in de zomer, tijdens zware onweersbuien.

Kort nadat het noodweer Leersum bereikte, werd gespeculeerd over een windhoos. Dat weersverschijnsel lijkt op een valwind en kan soortgelijke schade veroorzaken. Maar het patroon van de schade verschilt. "Bij een windhoos is de schade geconcentreerd in een relatief smal, lang spoor en vallen de bomen verschillende kanten op door de draaibeweging binnenin de slurf", schrijft het KNMI.

Dat de bomen in Leersum vrijwel zonder uitzondering dezelfde kant op vielen, wijst er volgens het meteorologisch instituut op dat er sprake was van een valwind. NOS-weerman Marco Verhoef stelde zaterdag al dat de kans groot was dat Leersum geteisterd was door een valwind.

Bij soortgelijk noodweer met een valwind in juli 2010 vielen in Vethuizen (Gelderland) twee doden op een camping. In juni 2007 raakten in de Drentse plaats Hoogeveen twee mensen gewond door een valwind. In Leersum waren afgelopen vrijdag negen gewonden.