Slowaakse premier Fico weer aan het werk, zeven weken na moordaanslag

De Slowaakse premier Robert Fico is na de moordaanslag op hem weer aan het werk. Fico werd half mei neergeschoten door een man van 71 en verkeerde dagenlang in levensgevaar.

Hoewel hij nog niet helemaal is hersteld, was Fico vandaag in de hoofdstad Bratislava bij een kabinetsbijeenkomst. Gisteren had hij ook al een boerderij bezocht.