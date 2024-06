Robert Fico / Facebook

NOS Nieuws • vandaag, 19:46 Slowaakse premier geeft oppositie de schuld van aanslag op zijn leven

De Slowaakse premier Fico heeft voor het eerst iets gezegd over de aanslag op zijn leven vorige maand. In een video op Facebook geeft hij de oppositie de schuld van de moordaanslag.

Fico zegt dat hij geen aangifte gaat doen tegen de schutter en ook geen schadevergoeding hoeft. "Ik vergeef het hem. Hij was slechts een boodschapper van het kwaad en politieke haat, die gecreëerd zijn door de onsuccesvolle en gefrustreerde oppositie."

De 59-jarige Fico raakte op 15 mei zwaargewond toen hij werd neergeschoten in Handlová, op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad Bratislava. Hij werd van dichtbij onder vuur genomen en liep meerdere schotwonden op. De premier moest verschillende operaties ondergaan en lag enige tijd op de intensive care in het ziekenhuis.

"Het medisch team van het ziekenhuis in Banská Bystrica heeft het ergste kunnen voorkomen", zegt Fico, die thuis verder wordt verzorgd. Hij hoopt "als alles goed gaat" eind juni of begin juli weer aan het werk te kunnen. "Het zou een klein wonder zijn."

Kritiek op het Westen

In de veertien minuten durende video wijst Fico ook naar de "anti-overheidsmedia", die volgens hem betaald worden door de Hongaarse miljardair George Soros. Die zakenman en filantroop staat veelvuldig centraal in antisemitische complottheorieën.

Ook het Westen en de Europese Unie krijgen kritiek. Grote westerse landen zouden hun meningen opdringen en het niet accepteren als een leider een ander standpunt heeft. Fico is pro-Russisch en wordt ervan beschuldigd dat hij de rechtsstaat inperkt.

Hij zegt dat een schietpartij meningsverschillen tussen politici niet oplost, "integendeel". "Ik zou gevoelens van boosheid, haat en wraak moeten hebben, maar ik geloof dat al mijn pijn iets goeds zal doen. Mensen zien nu wat er kan gebeuren als iemand niet democratisch is en de mening van een ander niet respecteert", zegt Fico.

"Ik ben ook geen politieke engel, en mijn regeringen waren en zijn niet perfect, maar we moeten proberen om het beter te doen. Als het doorgaat zoals op 15 mei, zullen er meer slachtoffers vallen."

Correspondent Charlotte Waaijers:

"Met deze video presenteert Fico zichzelf als een schappelijk politicus die de schutter vergevingsgezind is en democratie hoog in het vaandel draagt. Zoals verwacht houdt hij, net als andere regeringspolitici, zonder omhaal de oppositie, kritische media en ngo's verantwoordelijk voor de aanslag.

Ook maakt hij van de gelegenheid gebruik om nog een keer veel van de kritiek die hij en zijn regering krijgen om te draaien. Zo maakt de aanslag volgens Fico duidelijk dat de oppositie en kritische media geen afwijkende meningen tolereren. Dat past in wat je eerder al kon horen uit zijn partij: kritische berichten over zijn regering gaan niet zozeer om feiten, maar om meningen die niet zwaarder zouden moeten wegen dan de meningen van aanhangers.

Tegelijk geeft Fico kort voor de Europese verkiezingen af op de EU, die het kleine Slowakije een pro-Westerse en anti-Russische mening zou opdringen. Dat is in Slowakije, waar de opkomst het laagst is van de hele EU, niet aan dovemansoren gericht.

Sinds de regering van Fico eind vorig jaar aan de macht kwam berichten ngo's en kritische media juist dat diens plannen de rechtstaat inperken, onderzoek naar corruptie onder andere binnen zijn partij moeilijker maken en media de mond kunnen snoeren. De vrees dat Fico de aanslag als reden gebruikt om daar nog verder in te gaan, zal bij hen na deze video zeker niet minder zijn geworden."

Direct na de aanslag werd een 71-jarige verdachte aangehouden. Hij wordt beschuldigd van poging tot moord. Volgens de Slowaakse autoriteiten had de man, die een wapenvergunning had, een politiek motief voor de moordpoging: hij is het niet eens met het beleid van de premier.

