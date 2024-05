Slowaakse premier Fico bij bewustzijn, maar is er nog wel slecht aan toe

De Slowaakse premier Fico heeft een nieuwe operatie moeten ondergaan en ligt nog altijd op de intensive care in de stad Banská Bystrica. Dat meldt de vicepremier en minister van Defensie Kalinak.

De directeur van het ziekenhuis meldt dat Fico bij bewustzijn is, maar zijn toestand is nog altijd ernstig. Kalinak zegt hoopvol te zijn nu hij ziet dat de gezondheidssituatie van Fico vooruitgaat.

Volgens Slowaakse media zullen de artsen van Fico maandag verder overleggen over zijn gezondheidssituatie en de mogelijkheid hem te verplaatsen naar de hoofdstad Bratislava.

Bij bewustzijn

Fico werd woensdag neergeschoten in Handlová, op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad. Na een operatie van vijf uur was de toestand van de premier stabiel, maar nog altijd ernstig. President Pellegrini van Slowakije zei gisteren dat hij kort met Fico heeft kunnen spreken.

Een man van 71 is opgepakt. Volgens Slowaakse media zou de man, die een wapenvergunning had, een politiek motief hebben voor de moordpoging: hij is het niet eens met het beleid van Fico. De autoriteiten van Slowakije hebben dat motief nog niet bevestigd.