Medvedev knokt zich op Wimbledon in partij met wisselende kansen langs Sinner

Daniil Medvedev heeft in een boeiende vijfsetter met kansen over en weer ten koste van Jannik Sinner de halve finales van Wimbledon bereikt. De Russische nummer vijf van de wereld nam met de zege revanche voor de verloren finale van de Australian Open van eerder dit jaar tegen de Italiaan: 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6, 6-3.

De eerste set werd beslecht in een tiebreak waarin Medvedev de aanvoerder van de wereldranglijst een eerste servicepunt afhandig maakte door een rally van maar liefst 33 slagen - uiterst ongewoon op gras - te winnen. Sinner moest opvallend genoeg steunend op zijn racket even bijkomen van die inspanning.

Duizeligheid

Een welkom steuntje in de rug voor de Italiaan, die echter in de derde game van de tweede set zijn opslagbeurt verloor en die schade niet meer kon repareren. In de derde set overkwam hem precies hetzelfde, waarna hij aansluitend een medische time-out aanvroeg en enige tijd van de baan verdween. Hij leek te gebaren last van duizeligheid te hebben.