Ali B. vrijdag niet bij uitspraak in zijn zaak, meldt zijn advocaat

Ali B. is vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak in de zedenzaak tegen hem. Dat heeft zijn advocaat aan RTL Boulevard laten weten. De advocaat zei niet waarom de rapper er niet zal zijn.

Een verdachte is niet verplicht om naar zijn rechtszaak te komen, tenzij de rechtbank dat eist. Tijdens de behandeling van de zaak afgelopen maand bij de rechtszaak in Haarlem nam B. alle tijd om met journalisten over de beschuldigingen te praten.