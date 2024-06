ANP Ali B. in de rechtbank voor de inhoudelijke behandeling van de zedenzaak tegen de rapper.

NOS Nieuws • vandaag, 10:51 • Aangepast vandaag, 12:12 Ali B in tranen: 'Nooit signaal dat iets gebeurde tegen iemands zin'

"Ik heb nooit een signaal gekregen, achteraf ook niet, dat er iets is gebeurd tegen de zin van iemand." Dat zegt Ali B vanochtend aan het begin van de rechtszaak tegen hem. De 42-jarige rapper wordt verdacht van twee aanrandingen en twee verkrachtingen van drie vrouwen.

Zangeres Ellen ten Damme deed een melding van een verkrachting in 2014 en Jill Helena, oud-kandidaat van The Voice of Holland, deed aangifte van een aanranding in 2018 in Amsterdam. Zij komt ook aan het woord tijdens de rechtszaak. Een derde vrouw deed aangifte van een aanranding en verkrachting in Heiloo, ook in 2018.

Een menigte journalisten wacht Ali B vanochtend op bij de rechtbank in Haarlem. De rapper, gekleed in groene jas, wit shirt en met zijn haar in een staart, laat weten dat hij op alle vragen antwoord zal geven.

Geliefde artiest

De zitting in de rechtbank in Haarlem begint met tumult: de politie grijpt in als een man op de publieke tribune heftig begint te schelden. Hij gaat daarmee door, ook nadat de rechter hem meerdere keren heeft gevraagd om stil te zijn. De politie leidt hem de rechtbank uit.

Ali B was jarenlang een geliefde artiest en tv-persoonlijkheid in Nederland. Families keken de hele week uit naar weer een nieuwe aflevering van The Voice, met Ali als een van de sfeermakers onder de coaches.

Dat beeld kantelde begin 2022 volledig, toen het BNNVARA-programma BOOS met een uitzending kwam over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, ook door de rapper. Met de brief van BNNVARA over de beschuldigingen begon voor Ali B "een nachtmerrie", zegt hij huilend in de rechtszaal. Hij kreeg naar eigen zeggen weinig tijd om te reageren en uitleg te geven aan zijn gezin. "Ik was bang dat ik mijn gezin zou kwijtraken."

Lang mond gehouden

Na de uitzending van BOOS kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie en er werden verklaringen afgelegd over gebeurtenissen die los stonden van The Voice. De verkrachting van Ellen ten Damme zou zijn gebeurd tijdens opnames voor het tv-programma Ali B en de Muziekkaravaan in Marokko. De aanranding in Heiloo was volgens de aangeefster op een schrijverskamp. En de aanranding van Jill Helena vond volgens de officier van justitie plaats in het Amsterdamse bos. Zij kende Ali B via The Voice, maar deed daar al jaren eerder aan mee, in 2013.

Ali B zegt in de rechtszaal dat hij het erg lastig vond dat er zoveel tijd zat tussen de uitzending van BOOS en de zitting vandaag. "Ik heb tweeënhalf jaar mijn mond gehouden zonder dat ik begrijp waarom dit zo lang moet duren." Alle media-aandacht vrat aan hem, zegt hij: "Ik kreeg angstaanvallen, had slapeloze nachten. Voor het eerst voelde de dood warmer dan leven. Eerlijke berichtgeving in de media had dit kunnen voorkomen."

Zedenpolitie luistert mee

De zaak begint met de behandeling van de vermeende aanranding en verkrachting op een schrijverskamp in Heiloo. De vrouw beschuldigt Ali B ervan dat hij meerdere keren uit het niets zijn hand in haar broek stak. Ook zou hij zijn vingers in haar vagina hebben gestoken terwijl ze douchte met een andere man. Dat is niet gebeurd, zegt de rapper in de rechtszaal.

Wel herinnert hij zich vaag dat hij ruzie kreeg met de vrouw toen hij zijn eigen slaapkamer binnenkwam, waar zij seks had met zanger Ronnie Flex. Ze zou "opdonderen" tegen Ali B hebben geroepen, "terwijl het mijn kamer was".

De rechter bevraagt B hierover op basis van antwoorden die hij eerder gaf in een telefoongesprek met zijn vrouw over de buitenechtelijke affaires. De zedenpolitie luisterde tijdens dat onderzoek mee met de telefoongesprekken tussen Ali en zijn partner, blijkt tijdens de zitting.

Volgens de rapper is de vrouw "mentaal kwetsbaar". Hij heeft haar naar eigen zeggen eerder mediation aangeboden. "Niet om vervolging te voorkomen, maar omdat het ook niet goed is voor haar wat er is gebeurd."

Het OM komt aan het einde van de dag met een strafeis. Morgen komt de advocaat van Ali B aan het woord en mag de rapper nog een slotwoord uitspreken.