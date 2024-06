ANP Ali B vanochtend bij zijn aankomst bij de rechtbank in Haarlem

NOS Nieuws • vandaag, 10:24 • Aangepast vandaag, 11:27 Openbaar Ministerie eist 3 jaar gevangenisstraf tegen Ali B

Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar tegen Ali B. De rapper staat terecht voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen van drie vrouwen.

Het OM zegt wettig en overtuigend bewijs te hebben voor de vier zedendelicten. Van zangeres Ellen ten Damme ligt er een melding van een verkrachting in 2014 in Marokko. Jill Helena (artiestennaam), oud-kandidaat van The Voice of Holland, heeft aangifte gedaan van een aanranding in 2018 in Amsterdam. Verder is er een aangifte van aanranding en verkrachting in Heiloo in 2018.

De vrouwen konden "geen weerstand bieden" aan Ali B, zei de officier van justitie. "Hij heeft geen enkel respect voor de lichamelijke integriteit van slachtoffers. Van enig inlevingsvermogen in wat voor schade dit bij hen zou kunnen aanrichten is geen sprake."

Later op de dag houdt de advocaat van Ali B zijn pleidooi. Ook heeft de rapper het laatste woord.

Dit zei de officier van justitie:

0:17 Ali B hoort drie jaar gevangenisstraf tegen zich eisen

Het OM zei geen reden te zien om te twijfelen aan de verklaringen van de vrouwen. Jill Helena stelt dat zij in 2018 is aangerand door Ali B in een auto in het Amsterdamse Bos. Ali B zei woensdag in de rechtszaal dat de BOOS-uitzending van begin 2022 over seksuele misstanden bij The Voice voor Helena mogelijk een reden was geweest om naar de politie te stappen. Hij suggereerde dat hij en zij anders misschien nog steeds "aan het appen" waren.

Maar Helena is niet "gepusht" door de BOOS-aflevering, stelde de officier. "Mogelijk was het wel de laatste stap, maar dat is iets anders. Uit het dossier blijkt dat ze in 2020 al speelde met het idee om aangifte te doen."

Over de verklaringen van Helena en Ten Damme stelde het OM dat ze worden ondersteund door aangiftes en meldingen van andere vrouwen. De verschillende verklaringen bevatten veel overeenkomsten, zei de officier. "De verdachte kent geen nee." Daarnaast zoent of betast hij vrouwen steeds "zeer plotseling", "als een soort abrupte overval". Daarna zet Ali B de vrouwen klem, "tegen een muur, autodeur, zodat ze niet weg kunnen komen". Ook gebeurt dit volgens het OM vaak op een afgelegen plek.

De reactie van Ali B na het horen van de eis:

0:39 Reactie Ali B: 'Vertrouwen in de uitkomst, drie jaar niet heftig'

Ook de verklaringen van de 20-jarige vrouw die zegt dat ze is aangerand en verkracht in Heiloo in 2018 zijn volgens het OM betrouwbaar en consistent. Hierbij speelde ook de verklaring van een nieuwe getuige mee die zich pas deze week meldde. Deze getuige heeft verklaard dat iemand in Heiloo in 2018 huilend aan haar vertelde dat ze was verkracht door Ali B, zei de officier van justitie vanochtend aan het begin van de derde zittingsdag.

De getuige verklaarde dat ze op haar elektrische fiets door Heiloo reed toen ze de vrouw aantrof, aldus de officier. Ze gaf haar een lift naar het station en adviseerde haar om iets te doen met haar nare ervaring. De verklaring van de getuige komt volgens het Openbaar Ministerie op veel punten overeen met de aanranding en verkrachting van de 20-jarige vrouw waarvoor B terechtstaat. Zo komen de genoemde tijdstippen overeen.

De getuige vertelde het verhaal de volgende dag aan een collega. Het verhaal had de getuige erg aangegrepen. "Ze heeft het met meerdere personen gedeeld en had het idee dat ze er iets mee moest doen", aldus de officier. Ze besloot volgens het OM deze week om naar de politie te gaan toen ze de zitting op televisie zag.