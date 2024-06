'Onderzoek naar advocaten zaak Ali B na onrust'

De deken van de Orde van Advocaten in Gelderland gaat onderzoek doen naar een gesprek tussen advocaten in de rechtszaak tegen Ali B. Dat meldt De Telegraaf. De deken heeft een gesprek gehad met de drie advocaten Ruth Jager, Michael Ruperti en Bart Swier.

Het onderzoek van de toezichthouder zou zich vooral richten op Ruperti; hij werkt in Gelderland als advocaat. Ruperti heeft zelf geen officiële rol bij de verdediging van Ali B in de strafzaak, maar bemoeide zich er toch mee.

Vorige week waren er drie zittingsdagen in de rechtszaak tegen de artiest. Op de laatste dag ontstond er ophef omdat advocaat Jager, die twee vrouwen bijstaat die zeggen te zijn verkracht en aangerand door Ali B, bekendmaakte te zijn benaderd door advocaat Ruperti.

Intimiderend

Ruperti zou haar op verzoek van de artiest hebben laten weten dat er nare dingen gezegd zouden worden over zangeres Ellen ten Damme, een van de twee vrouwen die Jager bijstaat. Het zou daarom beter zijn voor Ten Damme om haar management in gesprek te laten gaan met Ali B, zei Ruperti.

Jager bracht dit op de laatste zittingsdag ter sprake en zei toen dat het duidelijk was dat verdachte Ali B "zijn bekendheid, aanzien en macht gebruikt en misbruikt op ieder moment dat het hemzelf van pas komt".

Een dag later brachten Jager en Ruperti gezamenlijk een verklaring naar buiten, waarin ze bevestigden dat het gesprek had plaatsgevonden. Ze verklaarden beiden dat het gesprek "niet op een dwingende of zelfs op intimiderende wijze heeft plaatsgevonden". Ruperti zei "onvoldoende gerealiseerd" te hebben dat zijn telefoontje intimiderend kon overkomen.