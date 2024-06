ANP

NOS Nieuws • gisteren, 21:50 Advocaat Ruperti belde namens Ali B met advocaat Ellen ten Damme

Advocaat Michael Ruperti erkent namens Ali B te hebben gebeld met de advocaat van Ellen ten Damme, Ruth Jager. Hij had geen officiële rol bij de verdediging van Ali B in de strafzaak wegens beschuldigingen van aanranding en verkrachting. Toch belde Ruperti met Jager om te zeggen dat er "de nodige nare dingen" over Ten Damme naar buiten zouden komen als zij en haar management het gesprek niet aangingen. De zangeres is een van degenen die Ali B beschuldigen van seksueel misbruik.

Ruperti en Jager hebben zaterdag een gezamenlijke verklaring over het telefoongesprek uitgebracht. Beide advocaten, die elkaar als oud-kantoorgenoten goed kennen, zeggen daarin dat het gesprek "niet op een dwingende of zelfs op intimiderende wijze heeft plaatsgevonden".

Advocaat Jager sprak op de zitting van vrijdag over het gesprek en zei toen dat het duidelijk was dat verdachte Ali B "zijn bekendheid, aanzien en macht gebruikt en misbruikt op ieder moment dat het hemzelf van pas komt". Daarvan neemt ze niets terug, zo benadrukt ze tegen de NOS. Ze zegt dat ze de toon en aard van het gesprek met Ruperti niet als intimiderend heeft ervaren, maar dat de inhoud dat wat haar betreft wel was.

Onvoldoende gerealiseerd

Ruperti zegt nu dat hij niet bekend was met het procesdossier en zich daarom "onvoldoende gerealiseerd" heeft dat zijn telefoontje intimiderend kon overkomen. "De reden dat mr. Ruperti contact opnam met mr. Jager was dat hij een complexe strafzaak vlot wilde trekken. Hij heeft dit gedaan met de beste bedoelingen, en heeft daarbij niemand onder druk willen zetten", schrijven de advocaten in hun verklaring.

Op LinkedIn voegt Ruperti nog toe dat Ruth Jager en hij voormalig kantoorgenoten zijn en dat hij zich mede daardoor vrij voelde om te bellen.

Ali B stond afgelopen week terecht voor twee aanrandingen en twee verkrachtingen. Het Openbaar Ministerie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Zelf vraagt hij vrijspraak. De rechtbank doet uitspraak op 12 juli.