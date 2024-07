NOS Voetbal • vandaag, 06:13 Van de Ven basis tegen Engeland? 'Ook Aké en Van Dijk kunnen Saka uitschakelen' Thierry Boon volgt het Nederlands elftal

Thierry Boon volgt het Nederlands elftal



1:59 Van de Ven denkt als invaller ook een vaste waarde voor Oranje te kunnen zijn

In de schaduw van Wout Weghorst ontpopt ook Micky van de Ven zich tot meesterinvaller van het Nederlands elftal dit EK. Mede dankzij zijn linkerhak staat Oranje in Duitsland in de halve finales.

De 85ste minuut liep zaterdagavond in het Olympiastadion in Berlijn toen doelman Bart Verbruggen al geklopt leek en Zeki Çelik kon aanleggen voor de 2-2. Maar daarbij had de Turk geen rekening gehouden met de voet van Van de Ven.

"Ik vind het niet erg om te verdedigen, daarom ben ik ook verdediger geworden", lacht de 23-jarige Noord-Hollander twee dagen later, vanachter de persconferentietafel in het stadion van zijn oude club Wolfsburg.

De drie V's

"Het leek wel alsof we zes keepers hadden", grapte Verbruggen na afloop van de kwartfinale tegen de Turken, mede doelend op die redding van Van de Ven. Voor het tweede jaar op rij brengen de jonge spelers de zomer met elkaar door. Al zag het er vorig jaar wel heel anders uit.

Toen waren Verbruggen en Van de Ven nog onderdeel van Jong Oranje, dat op het EK onder 21 jaar roemloos onderuitging in de groepsfase. In Tbilisi speelden zij in stadions waar meer zaakwaarnemers dan fans op de tribunes zaten.

ANP Micky van de Ven en Bart Verbruggen

Verbruggen kreeg onder de lat net de voorkeur boven Kjell Scherpen. En Van de Ven vormde samen met Jean-Paul van Hecke het centrum. In een zwaar teleurstellend elftal van coach Erwin van de Looi vielen Verbruggen en Van de Ven positief op.

En kijk eens waar ze nu staan. Alle ogen van de Europese voetbalwereld zullen woensdag op Dortmund zijn gericht, waar het Nederlands elftal voor het eerst in 36 jaar weer de finale van het EK probeert te halen.

Vervanger van vice-aanvoerder Aké

Daar waar Verbruggen onbetwist basisspeler is, moet Van de Ven het (voorlopig) nog doen met invalbeurten onder Ronald Koeman. Alleen in de groepswedstrijd tegen Frankrijk (0-0) kreeg hij geen minuten. In elk ander duel verving hij vice-aanvoerder Nathan Aké.

ANP Micky van de Ven vervangt Nathan Aké

En dat doet hij met verve. "Ik doe precies wat de trainer aan mij vraagt", zegt Van de Ven zelf. Uit cijfers van Opta blijkt dat hij veel meer duels uitvecht dan Aké, gemiddeld 13,6 duels per 90 minuten tegenover 4,7.

En Van de Ven werkt de bal vaker weg met een uitverdedigende actie (4,1) dan Aké (2,6 keer). Disclaimer: hij valt in tijdens slotfases, waarin soms andere dingen gevraagd worden.

"Ik denk wel dat je een vaste waarde kunt zijn zonder basisplaats", vertelt Van de Ven. "Dat als jij elke keer als je erin komt iets kunt brengen. Mijn rol is nu die van wissel. En het is aan mij om te laten zien dat als ik erin kom, ik mijn steentje kan bijdragen."

Gakpo: 'Als je Micky voorbij bent, komt hij weer terug' Volgens landgenoot en Liverpool-aanvaller Cody Gakpo, die afgelopen seizoen in beide duels tegen het Spurs van Van de Ven scoorde, is de verdediger een taaie tegenstander. "Hij is de snelste speler ooit in de Premier League. Als je 'm voorbij bent, komt 'ie weer terug. Micky is niet alleen snel, maar ook sterk, goed aan bal, verdedigend goed. Hij heeft het uitstekend gedaan bij de Spurs dit seizoen en doet het nu ook weer goed bij Oranje."

Vanzelfsprekend wil hij graag vanaf fluitsignaal één op het veld staan, maar de EK-debutant (acht interlands) is ook realistisch. "Ik heb Nathan Aké en Virgil van Dijk voor me. Twee fantastische verdedigers, die het elke week bij hun club en nu bij Oranje uitstekend doen."

Sneller dan Saka

Misschien dat Koeman het overweegt om tegen de Engelsen met Van de Ven in de basis te beginnen. De rechteraanvaller van Engeland is namelijk, net als Van de Ven, een nogal snelle jongen: Bukayo Saka, van Spurs-rivaal Arsenal.

1:14 Saka slaat toe met geplaatst schot en brengt Engeland naast Zwitsers

"Wie van ons twee de snelste is?", herhaalt Van de Ven de vraag. "Mooie vraag, lastig te zeggen. Maar als je naar de data gaat kijken, heb je je antwoord", lacht hij. Met een topsnelheid van 37,38 kilometer per uur is de Nederlander de snelste speler ooit gemeten in de Premier League.

Hij is daarmee ruim een kilometer sneller dan Saka (36,36 km/u). Van de Ven: "Hij is een heel goede voetballer, ook met zijn snelheid. Maar dat hebben Aké en Van Dijk ook. Ik weet zeker dat die twee hem ook kunnen uitschakelen."