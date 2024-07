NOS Voetbal • vandaag, 18:06 Van Koeman mogen commentaren over Oranje respectvoller: 'Maar in Engeland kritiek nog erger'

6:41 Koeman wil nog twee keer winnen, maar is beducht voor Engelsen: 'Fantastische spelers'

Het overwinningswijntje smaakte bondscoach Ronald Koeman uitstekend na de zege op Turkije, maar nu zijn de ogen weer gericht op de halve finale tegen Engeland. "Ze winnen hun wedstrijden moeizaam, maar ze hebben natuurlijk fantastische spelers", zegt Koeman over de aanstaande tegenstander.

De kritiek op het Engelse team is, net als in Nederland, dan ook niet van de lucht. "De kritiek in eigen land is enorm, nog erger dan bij ons", zegt de bondscoach. Hij vindt dat ook in ons land de commentaren wel wat respectvoller mogen.

Positiever en respectvoller

"Het mag wat mij betreft wel ietsje positiever en respectvoller. Over zowel de spelers als de coach", zegt Koeman, die ziet dat er heel anders op Oranje wordt gereageerd dan in zijn tijd als speler. "Er zijn veel meer programma's en je hebt social media. Reacties daar krijgen alle aandacht en daar moet je je voor afsluiten, maar dat lukt niet altijd."

Koeman voelt zich dan ook genoodzaakt om voor zijn spelers op te komen, met name voor Memphis Depay. "Hij is niet voor niks een klein stukje verwijderd van de topscorerstitel van het Nederlands elftal. Hij mag best een beetje meer respect krijgen", vindt de trainer van het Nederlands team.

Rivaliteit met Duitsers weg

De bondscoach is blij verrast dat uit een onderzoek van de Duitse krant BILD blijkt dat de Duitsers nu grotendeels achter zijn team staan. "Het is goed dat die rivaliteit weg is van die kant. Ik heb dat andersom ook", zegt Koeman. De Nederlandse keuzeheer merkte rondom de wedstrijd tegen Turkije al dat de meeste Duitsers hoopten dat Oranje zou winnen.

NOS Nederland - Engeland bij de NOS

De Duitsers lijken het verleden dus achter zich te laten. Zelfs het feit dat Koeman ooit zijn billen afveegde met een Duits shirt, is geen probleem meer.

Voor de Engelse voetbalvolgers ligt dat anders.

'Was inderdaad rood'

Het feit dat Koeman in 1993 scoorde in de WK-kwalificatie nadat hij eigenlijk een rode kaart had moeten hebben, wordt hem nog steeds kwalijk genomen. De Engelsen misten namelijk het WK door die treffer. Koeman is verbaasd dat ze er nog steeds boos over zijn. "Maar ik had inderdaad wel een rode kaart moeten krijgen", glimlacht hij.

In de huidige Engelse ploeg schuilt veel kwaliteit, ziet Koeman. Ook al kwam dat er nog niet altijd uit. "Ze zijn al lang bij elkaar en hebben al lang dezelfde coach."

Toch is er binnen de selectie alle vertrouwen in een goede afloop, ondanks dat sommige criticasters daar aan twijfelen. "Het is bijzonder dat we in de halve finale staan, dat had niet iedereen verwacht. Maar wij hebben altijd gedacht dat we ver konden komen. Nu nog twee keer winnen."

Persconferentie Ronald Koeman bij de NOS De persconferentie van bondscoach Ronald Koeman en verdediger Nathan Aké in aanloop naar de halve finale op het EK tegen Engeland is dinsdagavond live te volgen via NOS.nl. Schakel om 19.35 uur in om het laatste nieuws over Oranje te horen.