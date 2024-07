NOS Sport • vandaag, 22:28 Tegenvallende Hassan niet onder indruk van wereldrecord Kipyegon: '3.49? Dat kan ik ook'

2:18 Hassan stelt teleur op 1.500 meter bij Fanny Blankers Koen Games

3.49,04. Sifan Hassan nam zondagavond het nieuwe wereldrecord op de 1.500 meter, eerder op de dag tijdens de Diamond League in Parijs gelopen door de Keniaanse Faith Kipyegon, ter kennisgeving aan.

Zelf startte ze een slordige 600 kilometer noordelijker op de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Andere wedstrijd, andere vorm, andere eindtijd op het scorebord, 4.04,83.

Toch wekte de 31-jarige Hassan niet bepaald de indruk ondersteboven te zijn van die nieuwe standaard op de 1.500 meter. "3.49? Dat kan ik ook lopen."

Foutje

Dan moeten de omstandigheden alleen beter zijn dan tijdens de FBK Games, haastte ze zich daar aan toe te voegen. Dat de tweevoudig olympisch kampioene in Hengelo danig teleurstelde had niets te maken met het regenachtige weer, bezwoer ze. "Ik heb gewoon een foutje gemaakt."

Het tijdschema voor haar race was er eentje waar ze beter over na had moeten denken, klonk het schuldbewust. "Ik ben nu eenmaal iemand die een goede warming-up nodig heeft. Dat heb ik vandaag ook gedaan, alleen zat er te veel tijd tussen het opwarmen en de wedstrijd. Ik heb voor de race een half uur in de voorstartruimte gezeten en ben daar helemaal koud geworden. Ik voelde bij het startschot meteen al dat het er vandaag niet in zat."

4:33 Hassan stelt teleur op 1.500 meter: 'Ik heb gewoon een foutje gemaakt'

Het was de tweede grote tegenvaller in iets minder dan een etmaal tijd. Zaterdagavond liet ze de 10.000 meter voor wat het was, omdat een storm over het stadion trok en een goede tijd daardoor niet tot de mogelijkheden behoorde.

"Ik was naar Nederland gekomen om heel hard te lopen. Dat was met die zware wind echt niet mogelijk. Ik had iets van: laat eigenlijk maar. Best jammer, want mijn focus heeft de laatste twee maanden echt op die 10.000 meter gelegen."

Inspiratie

Van haar generale repetitie voor de Olympische Spelen hoeft Hassan het in Parijs dus niet te hebben. Ze haalt haar inspiratie daarom maar uit Kipyegons wereldrecord. Al refereerde ze in Hengelo ook fijntjes aan het kersverse Australische record van Jessica Hull, die dit weekeinde met 3.50,83 de vijfde tijd ooit achter haar naam zette.

"Zij zijn de rock stars van de atletiek. Als deze vrouwen zó hard lopen, vormt dat voor mij alleen maar een extra motivatie."

Zelf droomt Hassan stiekem nóg groter. Voor Parijs heeft ze startbewijzen op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter op zak. Daarnaast is ze startgerechtigd op de marathon, die tijdens de slotdag op het programma staat.

Op de Spelen met succes van start gaan op zowel de baan als de weg is in de rijke olympische historie slechts één keer eerder vertoond. De legendarische Emil Zátopek liep tijdens de Zomerspelen van 1952 in Helsinki zowel de 5.000 en 10.000 meter als de marathon. 'De Locomotief', zoals zijn bijnaam luidde, onderstreepte in Finland zijn grootsheid door op alle drie de nummers een gouden medaille te veroveren.

Moordend

72 jaar na dato in de voetsporen treden van de in 2000 overleden Tsjecho-Slovaak lijkt een schier onmogelijke opgave voor Hassan. Op de baan is de concurrentie in Parijs moordend.

Kipyegeon is een klasse apart op de 1.500 meter, iets dat ook geldt voor de Ethiopische Gudaf Tsegay op de 5.000 meter. En wereldrecordhoudster Beatrice Chebet uit Kenia duldt momenteel niemand voor zich op de 10.000 meter.

Ook in Hengelo kreeg Hassan daarom die inmiddels onvermijdelijke vraag voorgelegd. Weet ze écht nog niet op welke afstanden ze in Parijs aan de start verschijnt?

Nee, klonk het met een lach. Echt niet. Ze houdt alle opties open. Pas op de laatste dag van juli komt ze tot een besluit.

Spannend

"Waarom? Ik wil het graag spannend houden. Voor de buitenwacht en voor mezelf. Ik blijf scherp door niet te weten wat me precies te wachten staat."

En nee, herhaalde ze nog maar eens, dat wereldrecord van Kipyegon brengt daar heus geen verandering in. Het is echt niet zo dat de Keniaanse ineens onverslaanbaar is, zei Hassan vol overtuiging. "Ik heb vaak genoeg samen met haar op het erepodium gestaan."