NOS Nieuws • vandaag, 22:12 Franse premier Attal kondigt ontslag aan na verkiezingsnederlaag

De Franse premier Gabriel Attal heeft aangekondigd morgenochtend zijn ontslag in te dienen bij president Macron na het grote verlies bij de tweede en beslissende ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Die lijken tegen alle verwachtingen in gewonnen te zijn door de linkse alliantie Nouveau Front Populaire, blijkt uit een exitpoll van Ipsos in opdracht van tv-zender France 2.

In een toespraak zei Attal wel op zijn post te blijven zolang dat nodig is, ook met het oog op de Olympische Spelen in Parijs die eind deze maand beginnen. De verwachting is dat het nog wel even duurt voor er een nieuwe regering is, omdat geen enkele partij de absolute meerderheid heeft behaald. De 35-jarige Attal werd begin dit jaar benoemd als jongste premier van Frankrijk ooit.

Zo maakte premier Attal zijn ontslag bekend:

0:24 Premier Attal kondigt ontslag regering aan

De middencoalitie van Attal en Macron is ondanks het verlies het tweede grote blok in het parlement geworden. Het samenwerkingsverband lijkt zo'n 150 tot 170 zetels over te houden van de 250 die de coalitie eerder had. De Franse Tweede Kamer telt in totaal 577 zetels.

De winnaar van de verkiezingen, het linkse Nouveau Front Populaire (NFP), zou 172 tot 192 zetels krijgen. Jean-Luc Mélenchon, een van de leiders van het linkse blok, noemt de uitslag "een enorme opluchting voor een meerderheid van de mensen in het land". Hij eiste ook het vertrek van Attal.

In Frankrijk wordt de premier benoemd door de president, maar de kandidaat moet worden goedgekeurd door het parlement. De premier is dus vaak afkomstig van de partij of coalitie met de meeste zetels. Of dat bij Nouveau Front Populaire ook gaat lukken is maar de vraag.

Het blok werd vorige maand in alle haast opgezet om samen te werken bij de verkiezingen, maar onderling zijn de verschillen groot. De meningen verschillen ook over wie de premier moet worden. Voor een meerderheid in het parlement moet NFP gaan samenwerken met andere partijen, maar vrijwel alle partijen op links zitten al in die coalitie.

Reactie Le Pen

Bij het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen zijn de druiven zuur, omdat die partij in veel peilingen bovenaan stond. Ook had de partij vorige week zondag de eerste ronde van de verkiezingen gewonnen.

Partijvoorzitter Jordan Bardella sprak weliswaar van "het beste resultaat uit de geschiedenis van de partij", maar zei ook dat het land is "beroofd" van een overwinning van RN en "in de armen van extreemlinks is gedreven". Le Pen had Bardella op het oog als premierskandidaat. Le Pen zelf zei dat "de overwinning slechts is vertraagd" en noemde verder de positie van Macron onhoudbaar.

Bekijk hier de reacties van Le Pen, Bardella en Mélenchon:

President Macron heeft nog niet op de uitslag gereageerd, maar zijn kantoor laat weten dat hij de uitslag bestudeert en de "noodzakelijke beslissingen" zal nemen als het overzicht compleet is. "De president zal de keus van het volk respecteren", wordt eraan toegevoegd.

Macron schreef een maand geleden vervroegde parlementsverkiezingen uit na de voor hem teleurstellend verlopen Europese verkiezingen. Die waren geëindigd in een overwinning voor RN. Macron kan president blijven, omdat zijn termijn nog tot 2027 loopt.

De Fransen moeten het voorlopig met deze uitslag doen, omdat Macron een jaar lang geen nieuwe parlementsverkiezingen mag uitschrijven.